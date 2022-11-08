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上周五（4日）公布的美就業數據新增職位達26.1萬，超乎市場預期的增19.5萬個。美儲局主席鮑威爾認定美就業市場仍旺盛，要續加息，但美就業數據如是造假又如何？

為何說是有造假可能？先要明白美國就業數據是由兩個部分組成：一個是職位增長數據，由政府勞工部向廠家做調查，問他們在調查月內招聘了幾多人、辭退了幾多人。而失業率則是由人口普查局（Census Bureau）去做，主要是查詢被調查的家庭在該月是就業還是失業。這兩個不同部門都是各依其調查範疇，而各有其調查公式、方案，這裏不詳說。

（iStock）

以剛公布的10月就業數據為例，是：

1.職位增長了26.1萬個；

2.但失業率則由9月的3.5%升至10月的3.7%。

情理上，就業人多，失業人（率）應低。但為甚麼職位增多，多人有工做，但失業率反升？

這是可以解釋的，計算失業率，是問被調查者（家庭）有沒有在調查期去找工。如有，但找不到，就當是失業。如無，即無意工作，就不當是勞動人口，不入統計。在一個經濟低迷期，有些人找工找到心灰意冷，於是就不找工，不被計入勞動人口，亦即無失業者。但在經濟復甦期，這些之前找工找到心灰意冷的人重投入找工，但未找到，於是失業者多了，失業率便會升。因此職位增，失業率升，可以看成是就業形勢一片大好，經濟亦一片好之象。

不過，這個職位增與失業率升的矛盾，應只存在於短時期，而不應長期存在的。甚麼時期才算長？由今年3月至今都出現這現象，這算不算長？（圖一）由今年3月至今，這兩個職位增、失業率增所帶來的數據上差異竟逾230萬個職位之差（圖二）。

每次選舉前 就業數據靚

奇怪的是這個職位增得亮麗，但失業率卻在拉後腿的數據差，在近年每次選舉前數月都出現的。奧巴馬競選第二任時如是（圖三），在特朗普與希拉莉之爭時也如是（圖四），為甚麼？

市場上流傳個陰謀論，就是在位者在職位增長上虛增了職位增長。如果執政時失業人多，怎造勢去拿選票？

這是個很嚴重的指摘，故筆者只能講是市場上的傳言陰謀。但看圖五失業人數的增加，以及所增的職位是臨時工看，故職位增長無失速，有些人還要做多份工，故職位增長便更多了（圖六、圖七）。

臨時工跟全職工有甚麼分別？臨時工是沒有醫保，也沒有勞保，工資亦一定較少，結果？這些美國工人生活就困苦了。有幾困苦？

1.儲蓄花光，床頭金盡，怎呢？（圖八）

2.賣血餬口（圖九），報道這事的，不是小報，而是《衞報》（Guardian）。

就業數據可以造假，但美國選民的荷包和肚皮是現實的。如民主黨一旦於今次選舉大敗，你估鮑威爾還可以加、加、加嗎？怕他主席之位也不保了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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