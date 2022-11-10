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今晚（10日）美CPI是升還是跌？筆者買跌。原因？筆者在今年4月19日、7月15日、8月12日，都曾為文論美通脹及加息能否遏今次的美通脹（圖一至三）。

4月19日文謂：

投資者十分關心高通脹，因為通脹愈高，就要多加息來遏通脹，果真？

首先要弄清楚通脹的組成，看過，才好結論加息是否可以遏通脹，先看美國的，圖四是美國消費物價指數的組成。佔比最重的是房屋為42.4%，次為交通佔比18.2%，第三是食品與飲品佔比14.3%，三者合上來已是逾74.9%。

（iStock）

問題來了，加息，會否使住、食、行這三者遏得下去？

美國CPI的組成是怎樣升的呢？（圖五）衣服鞋履基本無乜點升，升得最急的是醫療費用和教育及通訊。

問題又來了，加息，會否使醫療費用、教育及通訊費用下降？

再細拆分教育費用，原來大專學費升幅是最勁（圖六）。

問題又來，加息，會否減下學費？

如上述三個問題的答案都是否的話，你話有腦的美儲局官員會否為加息也遏不了的通脹板塊去大加息？

美政治加息 決策會出錯

結果是美儲局官員腦洞大開，大加息，筆者看錯？

6月美CPI升至9.1%，筆者於7月15日為文指：《美9.1% CPI是頂？》。市場當時看美CPI會升逾雙位數，筆者則謂9.1%是頂，是因為看到推動美通脹的兩大推手，房價、租金與車價都已有價跌之象。

跟著7月的美CPI回至8.5%，但美儲局仍謂要加、加、加，美儲局口大，他可以續鷹叫，但可以是哀鳴。因為，近月美房價、租金、車價均不只跌，而是崩了（圖七、八、九）。

如今次美CPI回見7字位，美儲局仍可鷹嗎？加得快、多，不一定是好世界，美儲局可能要又抹黑自己了。

可以挽回美儲局面子的，是食物通脹停不了（圖十）。但這個應不是在核心通脹之內，是在食物與能源的名義通脹的。美儲局又要搬龍門，不再看核心通脹了嗎？

當以息遏通脹是不依經濟及供需關係來做決定，而是以政治為依歸，要剪世界羊毛來供養美國時，加息決策是會出錯，並帶來反效果。你美國債息的上升，所帶來的利息增加的壓力，美財政能承受得了嗎？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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