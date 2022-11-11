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美中期選舉前，市場認為共和黨可以大勝，傳統上共和黨利股市，但結果是共和黨未能大勝，只能讓民主黨「小敗」，美股便立時下挫，道指跌逾600點收。之後如何？

招商宏觀張靜靜團隊有個報告可供參考：

選舉結果如何影響政治格局？年底前關注內政，明年起外政變數增加。





（iStock）



1.年底前或為民主黨推財政的最後窗口期。即便保留參議院多數席位，但丟掉眾議院仍意味著未來拜登的施政空間、尤其財政支出將受到掣肘。明年1月新一屆國會議員即將就職，因此目前白宮想再度發力財政，今年年底前為重要窗口期，此後若想再度增加大規模財政開支捉襟見肘。

2.內政受制，拜登政府或將重心轉向外交。第一，新能源發展或面臨阻力。盡管拜登已簽署《通脹削減法案》，但後續共和黨仍可通過其他手段影響法案支出流向，美國新能源產業鏈、芯片等發展或面臨阻力。第二，目前拜登政府正在推進的婦女墮胎權、槍枝管制等法案的阻力或也將增加。第三，對外偏鷹仍為外交政策的主基調。

3. 2024年大選或更為膠著。初選過程中，前總統特朗普高調參與，積極為共和黨候選人背書；其背書的候選人在終選中獲勝，或可幫助特朗普在黨內、以及2024年總統大選中擴大影響力。但本次中選民主黨在參議院的選情好於預期，意味著2024年大選前兩黨仍勢均力敵、也必然加劇角逐。

兩年後，在2024年的總統競選中，民主黨的最大對手，應不是特朗普，而是今次在佛羅里達州競選連任的Ron DeSantis。

Ron DeSantis有特朗普的魅力，但卻沒有特朗普的狂和種種歷史包袱。他在競選演辭完畢後，台下聽眾大叫：USA！USA！USA！真的如何，兩年後便知。

美聯儲將成為明年美國經濟的救生圈。丟掉內政牌的拜登，已無法通過財政支持對冲明年美國經濟的下行風險，進而一旦經濟陷入衰退，貨幣政策幾乎成為唯一選項，明年中美聯儲轉向降息概率大增。

中期選舉的事件驅動行情基本告終，市場將進入衰退交易。事件驅動型交易的時間都不會太長，一旦塵埃落定交易就將自動關閉。目前美國失業率觸底回升趨勢漸明朗，今年Q4到明年Q1經濟衰退風險上升，事件驅動落幕後，市場將開始進入衰退交易，美股即將經歷最後一跌（殺業績）。

由現在到明年1月新一屆國會就職前，拜登政府縱想通過甚麼的福利方案都不大可能。但他仍可以簽發總統令，要廢，也要到2024年新總統不是民主黨人，才有得改。

不要小看這個總統令，今年3月拜登簽了個總統令Executive Order 14019，要求逾600多個政府機構要設法方便選民去投票。上次民主黨搞出個郵寄選票也合法時，就搞出了個死人都有郵寄選票，也有無姓名的選票、過期選票的爭拗。今時這個方便選民投票的措施應對今次民主黨只是「小敗」，是有幫助的。

美儲局未必可大加息

民主黨一向是派福利，過去兩年已派得不少。共和黨就算只拿回眾議院，應不會再讓拜登政府再去大派福利。共和黨應會拿國債上限來說事，又或阻撓撥款法案。耶倫的由財政部買回國債之路會行不通，此即美儲局未必可以大加息，一時轉不來，還反要再QE。是也不是明年中可知，如美儲局不能再大加息，甚至再QE，則美元頂應已見了。

民主黨和共和黨今時在國內政務是個觀點/角度之爭（見表），在對外事務上，都不會放過中國。到目前看共和黨較重視關稅打壓，而民主黨則會拉幫結派來打壓。

無論之後美國政壇怎變化，市場現有認為美帝國在衰落周期，因為美國今時發債過多（見圖）。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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