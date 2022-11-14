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上兩周市場發展充滿波動性，港股來回走了個來回近五千點的V形走勢，之後怎走？

(資料圖片)

先承先

這次股跌（是環球股跌）是基於四個利淡因素而來:

（1）疫

（2）通脹

（3）俄烏戰

（4）因通脹而加息，再而經濟放緩/衰退，公司盈利跌。

再啟後

疫--病去如抽絲，轉好中

自今年初歐美地區而當冇疫，而中國自6月1日已對防疫措施有見彈性，正是一處疫情一處例，縱有封區，也不是封城，不過是老外見你不跟他們一樣地躺平，就處處唱你不是。今年6月1日後已是疫多，大封，疫少，小封，重點是在檢，14億人，防疫是不能一下鬆懈，但總的方向是慢慢鬆，於是今時有了航班取消溶斷機制，會不會鬆到疫前狀態？外國可能想，但中國應很難，只能在復原與防疫間，按疫情輕重而打拉鋸，但總的言是利淡壓力漸解。

美通脹--RIP歡呼中躺下

美國鈔印多，通脹遲早來，美通脹升是始於去年7月，但美儲局基於政治原因，不但視而不見，而是視而見之後，謂是暫時性的。謂美儲局因政治原因而視通脹於不見，是為美儲局說了好話，如謂美儲局真的視不見通脹，就是謂整個美儲局是盲、聾及無經濟常識，由他們來主理美國貨幣政策，是等同將核彈交與恐怖分子管。

到今年3月，美儲局驚醒加息，跟？就鷹鷹鷹，圖以今時之鷹，補昔日之鴿。唉！過猶不及，一樣是蠢貨。

6月通脹達9.1%，筆者認為是頂（圖一），但美儲局為補其之前「眼拙」之過而仍鷹叫，結果就是被10月7.7%的通脹率打臉（圖二），無他，一步錯，便步步錯。以後會不會仍鷹鷹叫？可以，但要市場信先啦！

今時市場已睇美儲局鷹行折翼，故上周四（10日），美股大升息大跌，金升匯跌。市場今後會自己看通脹趨勢，而不理美儲局的鷹叫。

美通脹緣於兩因:鈔印多，供應鏈斷。

供應鏈會隨中美關係稍緩（習拜今日會啦！）及俄烏戰望和，而見改善。另方面美入口商去年因怕供應鏈斷而加大入貨量（你做過廠就知，一話原料有機會缺，就本要十斤都訂夠三十斤，要預住供應商會Cut你單嘛！Cut剩啱啱只得十斤時，就good fit，Cut極仲有二十斤，就炒番十斤出去，才可保障自己無料開工）。今日便可以不缺貨，其中一個反映的現象，是航運費跌！跌到全球最大航運公司馬士基不是已為明年發盈警？東方海外（00316）股價亦已不見年前輝煌啦！

因此不少美國的入口貨將會價順，但能源價、醫療價、學費價就不能順，因這些物價不受加息影響，反之買車、供車、買屋、供屋就會受加息影響而價下。屋、車兩項，組成美國通脹近半，這兩項跌價，美通脹率能升多少？美儲局愈加息，屋、車價跌愈多，到跌出個禍來時，就是次按風暴重現，美儲局要朝加而夕減因為加息加出個禍來時，是遺臭萬年的，打份工啫，做乜做到使祖宗子孫也蒙羞？

美儲局更要考慮的是，加息到了目前水平，已使買美債的資金枯竭，你美儲局月月加，即是美債價會月月跌，有誰蠢到去買蝕本貨。美財長耶倫已有警告，美債市有Liquidity危機，並要安排財政部自己購回自己發行的債券，即是美國日本化了，若是，美匯如何？

俄烏戰--金主缺錢

人人以為烏克蘭澤連斯基好打得，但打來打去，都只不過是美國金主的馬仔。俄羅斯因有些將領打而無功，都換了人，澤連斯基亦一樣打而無功，美國金主會不會再讓隻馬仔拖入另個越戰泥潭，或阿富汗苦戰？不可能啦！所以近日就有傳白宮已密會克宮。

如和談有成，美對俄的種種制裁應會逐步瓦解，取消對俄的油氣制裁就全球皆大歡喜，美通脹回下債息亦可望回下，時間點應在明年3至6月？

股市--步出黑暗，摸索黎明

美通脹壓力緩下，美加息亦可緩下，股市可望壓減，不過美儲局這輪急加息已把全球不少企業的發展打爛，不要說發展中國家有幾慘，光是看香港的中產階級那個不坐困愁城，樓價跌，強積金蝕，股市失利，份工唔知未來數月有無得保。在歐美，倒閉了多少企業？美國科技人員的失業潮在未來數月，將如潮湧，都是對股市不利的。但慶幸仍有大戶有錢可以低位買貨？住，可以有隻小牛，但要大牛，怕仍要散戶有銀跟進才可。

如你認為上周港股大升是因為美通脹數據放緩的話，就是小看了大戶的能耐。大戶看的，不是當天公布的數據，而是預期下月、下半年、下年的數據趨向。留意是趨向，留意是趨向，不用看小數點位後的數字。不信？請你解釋筆者在11月3日「見底定反彈」一文中的恒指（圖三）及期指（圖四）那兩張圖的成交變化？

該文提出：

股市是金錢遊戲，有水（錢）就生，無水（錢）則亡。這些水是「聰明水」定「笨人水」，不太重要。是「聰明水」則恒指這個萬四/萬六水平是有較強力支持，以待黎明。是「笨人水」，則恒指這個萬四/萬六水平守不了多久，又會再跌。

要知有無水入，看成交。港股自10月17日起，整體成交是見趨升的，此時入市的投資者是散戶定大戶？筆者傾向是大戶在入貨，這跟今年3月底時的恒指走勢及成交是相若的。其中OBV在3月底時見回升，近兩天亦見如是回升（圖三、四），但當然還要待一個月後才可確認。

是甚麼會讓大戶落注？一字曰:抵。

生果價錢有平貴，皮光肉滑，靚靚的芒果，定然價貴。但黑點斑斑的芒果，賣相欠佳，無論幾爛，只要夠平都可以有人買，至多攞去做堆肥。

股票是否夠平，一般看兩個因素對比:1）息；2）盈利增長。這兩個因素是相互對比和轉化的。

今時加息的壓力可望放緩，但公司盈利能否增長，仍要看不少政經因素的變化，由現在至明年3月的財報，應是公司盈利倒退，不利股價，但大戶會看的是在明年，公司盈利增長會回來嗎？又會增長多少？這才是投資者當前要研究的議題。

這個議題很大，日後談。今時怎做？無盈利公司暫不諗，對有盈利公司買些少，至多捱下價，一年後總應有利。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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