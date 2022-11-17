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前日（15日）美國公布其10月PPI跌至2021年7月前水平，最大的重點是服務業方面的PPI也在下跌，為甚麼服務業PPI下跌是重點？

（iStock）

今時美國不少貨是自中國進口，中國PPI的下跌，才會使中國的出廠價跌，亦即出口價跌。美國的入口價跌，才使到美國貨品上的PPI價跌。但服務業就不一樣，是百分百的美國製造，只有當這個美國本土的價跌，才是有啟示性的物價跌。

圖一是美10月PPI月比走勢圖；

圖二是美年比的PPI走勢圖。

圖二是加入了能源價格的，基本上連之前漲勢強烈的能源價格也下跌了，所以美通脹基本上是全線回下。

美儲局的鷹是否應收聲了？還不？看圖三，是美國服務業PPI下跌超勁，是自2020年11月以來的第一次下跌。

釋放儲備 能源價跌

附表，可以反映出美通脹蓋棺的過程，由今年1月至6月，美PPI一直高歌猛進，故美6月PPI便升至9.1%的高位。

PPI即製造業成本十分受能源價格左右。在6月起，美政府就釋放戰略石油儲備，製造業必然受惠（汽車運輸、燃油、機器動力等等都受惠，即是成本跌）。所以在7月，PPI能源這塊就崩然下跌了9.1%。到8月、9月，下跌的項目更多了，所以10月PPI下跌，是必然的事。

CPI跌，PPI跌，是否之後美國通脹就會自由體式下跌了？不是，可以有突變的，容後再談。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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