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中國衞健委於昨午(29日)3時開新聞會，講解新的防疫政策。不少人認為因為社會上有人集會了，所以衞健委就會鬆了，是不是？大家等著瞧，筆者此文成於昨午1:45pm，早於衞健委新聞會前，大家且比較一下。

（iStock）

11月11日，衞健委發布了防疫「二十條」，我個人認為做的解說已可以，見圖一、圖二。圖二更是附有動漫（詳見【按此】），協助了解。

防疫不能一刀切

對於封控和解封條件都有列出，亦明令不可一刀切，不可層層加碼。

符合甚麼條件能解封？

答:連續5天未發現新增感染者。

「二十條」明確，符合解封條件的高風險區要及時解封。在最新的《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》中明確，高風險區連續5天未發現新增感染者，且第5天風險區域內所有人員完成一輪核酸篩查均為陰性，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。所有高風險區解除後，縣(市、區、旗)全域實施常態化防控措施。

而且還提到，出現以下情形的確診病例和無症狀感染者，不納入風險區域判定:集中隔離醫學觀察期間發現的確診病例和無症狀感染者，經調查評估無集中隔離點之外傳播風險；居家隔離醫學觀察期間發現的確診病例和無症狀感染者，經調查評估無家庭外傳播風險；高風險崗位從業人員嚴格閉環管理期間發現的確診病例和無症狀感染者，經調查評估無閉環外人員傳播風險；出院(艙)後核酸檢測陽性人員，經調查評估無傳播風險；核酸檢測Ct值≥35，且經甄別為既往感染的入境人員。

對於「一刀切」、層層加碼問題如何整治？

答:對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

根據「二十條」措施，地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。發揮各級整治層層加碼問題工作專班作用，高效做好舉報線索收集轉辦，督促地方及時整改到位。衞生健康委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。

這「二十條」明顯是較之前任何的防疫措施鬆了的，這是因為2020年新冠病毒原型和2022年Omicron病毒的致死率、重症率都不同。2020年的致死率是1.3%以上，2022年的是0.01%至0.1%。致死率減輕，自然可以在防疫上鬆些了。

但各級的地方政府，可能仍未「學習」好這個新形勢，結果有些仍是一刀切的去辦事，就搞出事來了。

筆者估計昨午3時衞健委的新聞會也是強調這個。

為官之道，要如繫褲帶，不能過緊也不能過寬，這是黃永玉一幅漫畫上的配題。不能過緊，是若要如廁，不能快解褲帶就要拉在褲裏；過鬆，就是走動起來會甩褲囉。

欲投資於中港股市的投資者亦一樣，誤解了中央政策，仍認為會封城、封城、封城，而是不可以亂封城，便易蝕難賺。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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