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上周五(2日)，美就業數據不賴，市場理應炒美儲局會加息，應對環球股市帶來壓力。但昨日中港股市大升，應是投資機構所為。為甚麼他們又不怕加息？除了是他們要心急補貨外，另個原因是他們認為美就業數據有造假之嫌。

美市場上，一直有些分析者，認為美就業數據被拜登政府造假了。不要以為這是不可思議事，美國的選票，不是也有造假，而且是每次選舉都有造假？

西方傳媒常謂中國數據造假，中國傳媒發放假新聞。但最近美聯社記者謂俄用飛彈射向波蘭，就被證實為假新聞。周前《華爾街日報》謂油組國會討論增產，結果是N個油組國跳出來否認，並在今周落實減產。可見造假，不是新聞，不是沒有。

圖一就是美就業數據造假的證據。美就業數據是由兩部分組成，一個是Establishment調查，是由勞工部做的，方法是去查詢一些被選出來的企業，問他們是月的招聘、辭退人數。由今年3月至今，總共是增加了269.2萬個職位。

另個是Household調查，由人口局去調查問他們是月是否有得撈，他們得出由3月至今的職位增長只有12000人，相差接近270萬個職位之距（圖二）。有關這兩部門的分工，見另欄。

美就業不牢，加息壓力減

在今年3月前，這兩個部門所調查出來的數據是基本相若的，只在今年3月起就分道揚鑣，累積差額愈來愈多。

具體每月如何差法，見圖三。

為甚麼兩個部門的數據有差異，就有造假之嫌？在奧巴馬競選第二任和特朗普與希拉莉競選，這個就業職位增長，兩個部門數據都是有差距，而且都是自3月起，就開始出現差距的（圖四、五），這都可能是執政者為自己選舉造勢而造假。

其中一個關連到新創職位的質素的，就是該職是兼職還是全職。11月份數據是兼職為主（圖六），這亦說明了11月新增職位的質素並不佳，兼職職位是可以消失於旦夕的。

事實上，當大企業紛紛裁員時（圖七），這些兼職職位能可保多久，是個疑問。

因此儘管11月美國就業數據看似好，但可能是金玉其外，敗絮其中。鮑威爾要拿此來說加息，怕是錯找腐木作手杖，市場就會當加息壓力無到了。

就業報告定義

就業報告包括失業率(Unemployment)及非農業就業人口(Nonfarm payroll employment)。就業報告(The Employment Report)，包括與就業相關的信息，分別由兩個獨立的調查得出，即企業調查和家庭調查。就業報告的內容來自家庭調查(Household Survey)與機構調查(Establishment Survey)兩份獨立的調查資料。其中家庭調查資料是由美國普查局(Census Bureau)先作當期人口調查(Current Population Survey)，然後勞工統計局(BLS)再統計出失業率。

而機構調查資料又稱薪資調查(Payroll survey)，是由勞工統計局與州政府的就業安全機構合作彙編，根據的樣本包括約38萬個非農業機構。其中，企業調查提供有關非農業部門的就業情況，平均每小時工作和總小時指數；家庭調查提供有關勞動力、家庭就業和失業率的情況。非農業就業衡量在所有非農工業中有收入人員的數字，如製造業和服務業。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)









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