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昨日(7日)，又出了新的防控措施，有稱之為「新十條」，比11月11日的「二十條」又再寬鬆，但中港股市一抽升之後就回插，何故？防控寬不是利中港股升？

防控寬基本上是中港股升的原因，但這個利好消息已是第三次被炒上。在投資市場上，能在第一次炒上者，是天才；在第二次炒上者是平才；在第三次才跟上，就是魚腩庸才。

早於今年6月，中央已有意要用檢測去替代封控，筆者於6月6日，已有文《清零唔封城．整息唔整水》。

近日升幅多的阿里健康(00241)於今年6月已造出第一個底，這是炒防控寬的消息。到今年11月公布防控20條時，已造出第二個底，這是炒防控寬的落實。到昨日再出防控寬的新十條時，仲唔出貨？

當一眾外媒還是憂中國封控，封控再封控時，中央也是十分擔心這個封控，封、控再封控。不過2020年的封控是中央勒令，2022年的封控是地方之令。我們不在國內，對國內的管治運作是臆測與被西方媒體誤導。近日看了篇國內網上文，才知中央是不能不寬防控的。

為甚麼2019至2021年期間中國能取得重大而全面的抗疫勝利？為甚麼當時我們老百姓都沒有被封控的擔憂和恐懼，西方對我們只有艷羨和嫉妒？為甚麼當時我們出行沒有覺得有任何麻煩，旅遊出差也到處人山人海呢？答案就在於，當時是全國統一調度和統籌布局的。

從最初武漢時期開始到第一次全國靜默時期，我們採取的模式基本就是全國統籌布局。疫疾嚴重的地方，就各地集中力量支援。疫疾大數據，國家統一登記管理，人們日常出行就只需要靠一張全國通行的「行程碼」即可暢通無阻，物流和醫療車輛也能獲准統一的綠色通道通行證暢通無阻，即便封控區域內居民也都能很快解封，物資快遞保障不停。

但從2022年開始，各地都開始興建各自的方艙和各自健康碼，平局屬於出差需求較多的人群，手機裏已經有不下三十個各地健康碼，有省健康碼，也有市健康碼，甚至有縣級健康碼。各自為陣的碼，不僅是層層加碼，更是對資源的嚴重浪費，明明有全國行程碼和健康碼，卻非要各地各自開發維護自己的健康碼，明明群眾無論在哪裏做核檢都能直接顯示，但如今卻各省市都不能互通互認核檢行程信息。筆者自己就遇到過人在上海出差期間，卻被短訊通知要求在蓉做核檢，否則就有可能賦黃碼的信息，非常奇葩。

（iStock）

此外由於各地掌握了各自的核檢和行程碼信息，又不互聯互通，且無視全國統一碼，因此這也變成了一種變相的權力。比如此前中部某省就出現過給上訪者賦紅碼，給村鎮銀行騙款受害者賦紅碼的惡劣操作。因為數據都在各自為陣的地方官員手中，所以改起來就非常容易，碼不再僅僅是檢測健康的名片，而是可以被各地權力賦予強加到他人頭上的工具。

同理，核檢腐敗問題也是層出不窮。已經有人在國外卻莫名其妙有了國內核檢結果，有死去多年的人居然出了核檢報告，甚至連續幾十起核檢作假犯罪案件被立案調查。有些人堅稱核檢腐敗不成立，因為國內很便宜，國外要幾百上千元一次，所以核檢公司只賺國外的錢，而不賺國內的錢，沒必要腐敗。但事實上，核檢棉籤試劑成本低到幾分錢，即便3元一次，只要全國無休止地天天做，利潤還是非常高的。反而是國外，單價雖高但做的人數較少。外國人基本是不做核檢的，只有需要回國的中國人、例如等待回國的留學生以及有進出中國需求的商務人士才會花大價錢做核檢。美日韓核檢機構排隊花巨資做檢測的隊伍裏，有很多都是中國人。

以最近某地為例，突然全城全員無故被賦黃碼，想要解除就必須5天連續5次核檢。以該地20萬人被賦黃碼為例，連續5天就是100萬人次，該地總人口為650萬人，連續5天就是3250萬人次，哪怕3元錢一次，短短5天也是9750萬元的收入。更何況，這還只是一個小地方，放之全國呢？又是多少錢？國外去哪裏找這麼多人反覆連續測核檢？哪有這麼大市場？這裏面核心問題還是各自為陣。如果只使用全國統一行程健康碼，就不可能出現這種各地賦碼威脅式的強制核檢暴斂現象。

然而這還僅僅是各自為陣問題的冰山一角。由於各地健康碼數據並不互通互認，所以各自也都拼命想把皮球往外踢，都想把病毒洪水攔在別的省份，你搞落地檢，我就搞入我省三天三檢，你搞三天三檢我就出台來我市搞五天五檢。今年年中平局老家全城封控時我就非常不安，因為明眼人一看這就是無用的。為甚麼？因為當時各地方已經各自為陣了，就算老家全城封控15天取得清零成績，但過不了幾天就必然又會被周邊和全國其他省市來往人流倒灌，很快二次爆發。

果不期然，這還沒過多久，感染數據就又接連往上翻了，甚至早就超過當初全城封控的感染記錄了。

出於對病毒的未知和恐懼，同時也是為了盡量保障自身運轉，現在很多公司都搞起了更小的各自為陣，開始試圖建立自身無病毒小循環。有些大點的企業，開始要求員工全面閉環工作，天天自我核檢。有些街道也開始了無疫街道建設，開始組織倡導街道內居民工作生活採購定點閉環，天天自我核檢。我相信，很快社會還會出現各小區甚至各單元的自我閉環模式。

當外部充斥著感染環境的時候，小閉環又怎能獨善其身呢？只要各自為陣，那麼為了方便進出境招商引資，就乾脆縮短入境時間；只要各自為陣，為了方便拿捏管理轄區人員就各地各做各的二維碼；只要各自為陣，為了推卸責任，就層層加碼增加往來出入人員的出行難度；只要各自為陣，有人想要賺保供錢、想要賺核檢錢，就削尖腦袋各顯神通……

我有一個搞企業的朋友，前一陣子都在試圖建立自己的小閉環，天天倡導員工盡量居家不外出，盡量兩點一綫，盡量在公司周邊住房不要去坐地鐵，盡量手機買菜不要去菜市場等等。看起來這些措施行之有效，其公司也沒有員工感染，但問題是，人是生活在大社會裏的，你自己的員工不感染，可員工所生活的小區呢？員工的家屬們呢？親戚朋友呢？隨著愈來愈多的小區被臨時管控，這些精心做好自我防護的員工們還不是照樣被封控在家，如今公司能到崗的員工已不足七成。

看明白？就是有人趁疫打劫，要入我區，便要做我的檢測，這跟收買路錢打腳骨相若，中央一寬管控，就是拆去地方打腳骨(檢測)的關卡。

今周一(5日)，本欄文《發放控疫財》指出醫藥股可吼，加埋今次「新十條」可吼的A股是多於港股。

抗原檢測股快上快落

隨著防疫政策優化調整，抗原成為重要的檢測手段，抗原檢測試劑盒(即是本港的快速測試)需求端呈現增長態勢。據報道，11月28日至12月4日，京東健康(09618) 的抗原檢測試劑盒成交額環比上周增長344%。階段性需求爆發帶動了抗原產品的快速放量，生產廠商及相關渠道有望在這一過程中發揮重要作用並帶動公司業績增長。

採用抗原檢測還能避免交叉感染風險。資料顯示，奧密克戎(Omicron)BA.5的傳染指數能達到18.1至18.2，BA.7能達到32，病毒在感染患者5小時後即可能具備傳播能力。因此患者在核酸檢測過程中也可能會造成傳染風險，居家抗原自測則很好的解決了這一問題，使有需求的居民能夠安全地進行檢測。

據中泰證券分析認為，如果國內抗原自檢試劑盒正式放開，預計國內新冠抗原自檢試劑盒市場單月規模有望達到280億元，再結合中國居民、企業有儲備習慣的情況，新冠抗原檢測產品採購需求單月或達560億元，年需求將達到6000億元。

不過，在一派火熱的表象之下，抗原試劑行業競爭也日益激烈。截至12月5日，國內新冠抗原檢測註冊證已批准36家，包含膠體金、乳膠及免疫層析、磁微粒化學發光法等方法學。其中，在國內獲新冠抗原檢測註冊證的A股上市公司共有12家，包括東方生物、熱景生物、萬孚生物、明德生物等，見表。

需求方面，抗原檢測產品需求在經歷短期的爆發之後，勢必會出現較大回撤，長期產品能否持續放量很大程度上取決於疫情發展形勢以及國家防控政策的導向。因此，在競爭步入紅海市場、需求增長前路不明、產品價格承壓的背景下，未來抗原檢測賽道或許只有少數頭部企業能夠把握發展機遇，實現業績的新一輪增長。

補一句，炒這些火辣股，要快上快落，記下口罩市場價格變化便知。也是由神壇落凡間，是幾個月間事。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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