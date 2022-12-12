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美股早前形勢似一片大好，投資界月前已有人警告，這可能是個陷阱。上周美3大投行頭頭齊話:衰退到臨。在面對美債流動性危機，而美國經濟將陷嚴重衰退又甚囂塵上時，投資者怎判別美國經濟其實是「水」浸眼眉，還是真的水浸眼眉？

10月以來，美股普遍向上。11月30日，美儲局主席鮑威爾就經濟前景、通脹及就業問題的言論，更被市場視為「鴿」，是好消息。有人卻指，美股自10月以來的漲幅根本不應出現，因美股升勢與美儲局，甚至各國央行的貨幣政策相反，明年經濟未許樂觀。

先看鮑威爾說了些甚麼。他說在穩定物價方面，還有很長的路要走。他指美國10月的個人消費開支(PCE)物價指數雖不錯，但仍須繼續監察後續數據，繼續加息直至通脹回落到2%。他解釋，量化緊縮(QT)是為了降低整體需求，讓供應趕上來。雖然經濟增長已放緩到遠低於長期趨勢的水平，但他表示仍須保持下去。即是:美儲局雖已令美經濟增長低於標準，但他仍會繼續加息！

(iStock)

看就業及工資

鮑威爾表示，通脹前景「高度不確定」，美儲局將持續觀察3類通脹:商品、住房，以及扣除住房相關的其他服務價格。商品及住房通脹已見放緩，住房更預計明年會轉向，故主要看服務價格及與工資相關的數據。因此，要看就業市場情況，包括就業職位及工資增長的數據。

美國11月非農業就業職位大增26.3萬人，比市場預期的20萬人多了三分一，大幅超出預期，就業市場似乎一片好景；11月平均每小時工資增幅，預期0.3%，結果是0.6%，也是自今年1月以來增速最快的，這將不利遏通脹。

實情可能是:美國很多打工仔或因受疫情影響，或股市賺到多少，於是提早「退休」，勞動市場根本不夠人，有工無人做，「工搵人」；一人做兩份，甚至幾份工都有，才出現職位及工資俱增的假象。

值得留意的是，非農就業職位中，休閒、酒店、政府等職位增加了，但零售業、運輸倉儲卻大幅減少，尤其是零售業減少3萬多人，運輸倉儲減少1.5萬人，顯示美國國內消費大幅下降。適值感恩節、聖誕傳統銷售旺季，可見美國零售消費市道相信會比公布的更差，而它卻佔美國GDP 70%至80%，衰退漸見端倪？美儲局加息、縮表則將令原本已朝衰退發展的經濟，陷入更深的衰退深淵？

將宣布緩加息？

鮑威爾表示，須降低勞動需求，而工資增幅變快，則令美儲局很難預測，所以需要持續觀察，並要放慢加息步伐。他補充，貨幣政策需要在一段時間內保持「限制性」，而放慢加息最快可能會在下次議息時公布。

當被問及美國經濟會否軟著陸時，鮑威爾指房屋通脹及勞動力需求下降是兩大前提。他重申不想過度緊縮，也不會很快減息，但或會放慢加息速度，又或在更長時間，維持同一利率水平。

除鮑威爾承認，貨幣政策對經濟及通脹的影響滯後，加息、縮表都未能即時見效之外，他講的大部分內容其實沒有新意，沒特別「鴿」，但有人卻留意到，美股當天即使他未講重點就已升，是否莊家早有春江鴨？耐人尋味。

限制基金贖回

此外，黑石集團(Blackstone Group)在大量投資者要求贖回基金之後，近日限制房託基金BREXIT贖回，並引發英國房地產基金M & G、施羅德、貝萊特等，都推出類似贖回限制的機制，令市場關注。因有關機構投資者大多來自亞洲，包括中國，其中有政府主權基金、涉及各國的退休金、公積金等。另美國安碩投資級別公司債ETF(LQD)單日流出30億美元，也是20年來罕見。如果以上這類具標誌性、「大到不能倒」的投資管理公司有任何風吹草動，違約、爆煲或破產，全球資金、流動性都會受到影響，引爆連鎖反應，不容輕視。

早前美債流動性示警，影響全球金融資產，再加以上種種迹象，不難得此結論:2023年經濟不確定因素太多，前景悲觀。

橋水:熊市未完

有投資者可能不信，想撈底，不妨先看看橋水(Bridgewater Associate)的研究報告。報告比較了美股60年來，7次由美儲局貨幣政策導致，與今次熊市相似的通脹性熊市:1966、70、74、82、84、90及2002年，但不包括1987及2008年。橋水以4個指標:通脹、經濟增長率/失業率、貨幣政策及估值，評估今次熊市是否會即將結束，以供撈底(見表)，結論是:

美國通脹需要持續放緩，以及美儲局轉向，熊市才會結束。今時通脹雖符合熊市結束條件，但估值還較混亂；至於中間兩項:經濟強度及美儲局政策更不符合，故美股仍會有逾15%跌幅的風險。

若美儲局繼續QT，加息、縮表，很可能造成流動性危機。由於市勢可以反覆，現在實不宜沽空，甚至All-In或進行高槓桿投資，反而應持現金七成以上，以及高息股，耐心等待時機。若炒波幅，市況一旦逆轉，就要「跑得快，好世界」，做好對沖。

美經濟及投資市場恐流動性不足，港股則暫無大礙。港地產股要揀有較充足盈利支持者，如恒地(00012)、新地(00016)、領展(00823)、九倉置業(01997)等。至於本地消費、零售股及濠賭股，要作中線部署，便可看高一線。內地股則要看內地疫情政策改進而定，但基本利好，汽車、內銀股中線看好。



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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