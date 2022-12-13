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本港經濟起跌很大程度視乎內地經濟表現。國務院上周(7日)公布了10條優化疫情防控措施，加上習近平外訪沙特阿拉伯為市場帶來樂觀預期，讓國內外市場對內地經濟復甦更趨樂觀。

措施鬆綁，中港通關；重啟經濟，復常在望。但在這後疫情期，還須審慎樂觀，一方面要慎防疫情反彈；另一方面，要對社會上，一些茶杯裏的風波所帶來的蝴蝶效應，有所警惕。

內地安徽大學最近因飯堂一宗「改菜單」小事，引爆網絡「輿情」，沸沸揚揚。話說安徽大學飯堂有一系列「豬肚雞」菜式，包括原味、川湘、酸辣等不同味道，售12元人民幣。安大設有機制，讓學生就餐膳在「便簽」上提意見，從而督促飯堂「整改」(整理改善)。

近日有學生投訴豬肚太少，並建議「可以多一點(豬肚)」；他還建議如沒有豬肚，菜名刪去「豬肚」便是。結果，飯堂真在菜單上刪去「豬肚」只剩下了「雞」。其後事件圖文並茂，在網上發酵，第一波網民起哄，「炸了」。當時網民批評，「豬肚雞」只剩「雞」是變相加價，網上吵得火熱。

無豬肚 只剩雞 情有可原

安徽大學回應網上「輿情」，發通告重責飯堂承辦商，要求整改到位。安大認為飯堂對學生意見虛應了事，而不是認真地整改，須予處罰。其後，「輿情」發展峰迴路轉，民意逆轉了。

第二波網民認為，作為一間封閉營運的飯堂，承辦商有其難處，尤其是疫情期間，防控措施影響豬價、供應鏈等，令豬肚供應量減少，成本增加。網民相信承辦商綜合考慮了:學生和校方會否贊同他們加價？如不能加價，既沒辦法加料，又不能欺騙消費者，才從善如流，依「便簽」的另一建議，修改菜單。他們批評安大鐵板一塊，用了之前平息「輿情」的方法，從速重罰商戶，便可平息民憤，那是「亂作為」而不是與時並進的做法。同時，嘲諷發動第一波「輿情」的網民為「巨嬰」，即身體與心智發育不相符的成人。

民意可能變「暴政」

誰是誰非，大家大可自行判斷，但筆者則由以上「輿情」，聯想到西方民主制度或「少數服從多數」下的缺點:多數人的暴政(Tyranny of the Majority)。1972年諾貝爾經濟學獎得主阿羅(Kenneth J. Arrow)提出關於選舉的社會理論，投票的結果應該能表現出多個參加者的偏好，而不單是大部分人的偏好，而其精粹在於:要考慮並兼顧小眾的利益。

今時許多人都以「民意」、「公眾利益」等之名，對與自己利益相關，或無關而自以為正義的事口誅筆伐，有時或誤站在表面弱勢的一方，而網上起哄，百犬吠聲，更是常見，但網上「輿情」就是民意的全部嗎？

朱利亞尼 力補「破窗」

美國前紐約市長朱利亞尼(Rudy Giuliani)於1994至2004任內，以「破窗理論」原則，整頓紐約治安；他又修復破舊建築物，使它們恢復整潔的舊貌，讓市民知所愛惜，不會擅加破壞。紐約治安和市容得以逐步恢復，都由鄰里社區做起，而其間嚴厲執法，難免會損害既得利益者，尤其是不法分子、性工作者的利益。但他堅信，若一幢有幾個破窗未修的建築物長期失修，可能會有人破壞更多的窗戶，甚至闖入佔用或縱火；如果社區中有一戶如此，而放任不管，狀況可能蔓延至區內其他房屋。

破窗理論其實是防微杜漸:若任由不良現象出現、存在，便會誘人仿效，變本加厲。那些既得利益者受到影響，可能化身在網上發言，挑起「輿情」，故看到負面情緒苗頭便須判別是非，並採取措施，防止負面影響擴大。

安大處理飯堂「改餐單」事件最終並沒有為大學加分，而最後佔優的「民意」是:飯堂被嚴厲「整改」並罰款，但「羊毛出自羊身上」，這些額外成本，還不是會由消費者(學生)承擔？而安大原以為懲處飯堂是順應了民意，平息民憤，結果可能弄巧反拙。因為之前機構大可不問是非曲直，總之是商家理虧，加以重罰便是「為民請命」，現在安大卻連聲譽和公信力都賠上了。

防疫、施政重變通

飯堂「改餐單事件」涉及多方持份者，計有學生、飯堂、第一及二波網友，以及校方，他們不也是消費者、商戶、網友或「巨嬰」，以及有關政府部門或官方機構的縮影？邁向復常，面對疫情後即將全面復甦的經濟，中港兩地為政者，對防疫、施政都要懂變通，同時防微杜漸，對網上負能量更要提高警覺，以免一些荒謬言論化身輿情，或誇張失實，或小題大做，對社會造成不必要的衝擊。

（iStock）

作為普通市民或消費者，面對網上爭議事情，只要設身處地，多抱同理心，多一點包容，讓社會和諧，也讓企業、商戶等盡快正常做生意，打工仔才會有收入。無論中港，道理相同，兩地經濟才會齊頭並進。

順應民情 「放」有代價

三年疫情，不少人有抗疫疲勞，內地便有「白紙要求」，要自由出行，不要封控。好了，政府開放疫情管控，結果是人人自危，要搶藥物。當日舉白紙者可有想到，若家中有人中招，死了，這個由舉白紙到要戴白花，誰之過？

雖然中央也意識到，開放管控要添加8萬套ICU及相關設備，但要急順民情，怕就算怎急加建ICU，也會有重症者等不及而死了。

對政府言，治理之道是在適當的「限」與「放」，但民眾就不想被「限」，只想「放」，結果？今時疫情並不是真的輕了，而是真正的防疫現在才開始！只不過是個人的防疫，因為政府已按民情，「放」了，但Omicron仍在社會中飄蕩，你自己不做好自己的保護，中招了，能怪誰？怪政府？怪舉白紙者，還是怪自己？請記住，中招後，是可以有長新冠的後遺症，可令患者終身免疫力減弱，祝大家好運。

假如疫情反彈得勁，或持續居高不下，這股炒內需股的上升勢頭便會減退。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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