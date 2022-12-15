加入最愛專欄 收藏文章

前晚(13日)，美CPI增長放緩至7.1%，金融市場大波動，道指一度升近千點，但收市時卻大幅回下，圖一及二總滙了這個變化。





公布了CPI後，市場對美聯儲局加息的峰值立馬下調了，對2023年可以減息的預期又增加了（圖三）。







市場對美聯儲局於昨晚(14日)加息50點子，預期了，基本上亦消化了。對明年2月和3月的加息幅度亦下調至只加50點子和25點子（圖四）。





標普500昨晚能否企200天線這個所謂的牛熊分界線上亦頗重要，在公布CPI後，標普500一度升穿200天平均線，但收市時又不能企穩，而回收其下。如昨晚標普500仍不能企於200天線上時，就是美股投資者有些甚麼事在擔心（圖五）。





金價將是鷹鴿指標



從個較長線角度言，標普500是在個大型下降通道下移，近日到了通道頂，故升勢受限。如這跌勢仍繼續的話，則這通道頂位就不會輕易被上破，反會開始回落（圖六）。





一個唔到你唔信，又不敢亂信的是圖七。迄至目前為止，今時標普500的走勢跟2008/2009年雷曼爆破那浪的走勢，極度相似，今時是在個生死時刻(急跌是死，抽離便甩難)。

（iStock）





如果大家看以上圖有點亂，就不妨只看金價圖（圖八），CPI公布後，因為息不會再高，美匯指數又回下，金價便升了上見千八美元一盎斯。如昨晚之後美息美匯再軟，金價就可升破並企於千八美元一盎斯上。而金價將是個最簡潔的美聯儲局之後鷹、鴿的指標。





對CPI這個重要的數據，有沒有提早漏料？當局一定話無，但市場是在公布前數秒，市便升（圖九）。是有人神勇，還是有春江鴨？你話呢。昨晚的美儲局會議又會否有春江鴨，大家不妨細看。





(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇