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美國不理WTO之判，堅執不讓香港產品用「香港製造」之名。WTO是歐美打造出來的，目的不是搞公平貿易，而是提高發展中地區和國家輸出歐美貨品的門檻。到這些發展中地區和國家排除萬難，千樣犧牲達到這些門檻了，他們便會推翻WTO法則，乾脆來個我是老子天王，我話事，做乜都得。

這是否是突發之事？不是，而是拜登是個老．奸．猾。2021年6月21日，筆者就有文說這個《拜登．老．奸．猾》（圖一）。2021年時，大家可能認為筆者之文是言過其實，但這兩年下來，大家再重看該文，再想想下來應怎部署自己的投資。

拜登當選時，不少人認為他是Old Joe，老好人。不少人亦認為他較特朗普會對中國溫和些，會Undo特朗普對華加徵的關稅，A股和港股有望減壓，可以升了。

不過筆者沒這麼樂觀，因為拜登是政壇老手，能做到奧巴馬的副總統，如今又成美總統，正是爛船都有三斤釘，總有點料。

2021年1月19日，筆者有文:《拜登會UNDO特朗普關稅？》（圖二）。筆者有此問，當然是認為不會。

到3月，拜登的一些政策出台了，筆者3月30日有文:《美國打壓中國策略》。文章是引用了《西瓜視頻》有位網紅叫林超的資料。3月之時，真看不出圖三和圖四的精粹，如今拜登出招了，就看到為甚麼人家能成網紅，因為真言之有物，有前瞻性。

3月30日筆者文:《美國打壓中國策略》一文引子是這樣的:

美總統拜登上場，不少投資者憧憬拜登會是個老好人，會對中國仁慈些。但筆者曾有文指出，不會的，因為拜登從政以來，有三十多年是跟外交有關。奧巴馬任內，有重返亞洲以堵中國，拜登是奧巴馬任內的副總統，骨子裏，怎會Friend中國？

近日更看了朋友轉來前美國國防部長Donald Rumsfeld，於2018年出版的自傳《When the Center Held》裏有關拜登的事迹。

1975年福特總統要執拾美軍撤離的爛攤子，福特要求國會撥款去撤退仍留在南越的美國人及一些死忠的南越盟友，拜登處處阻止有關撥款，結果就出現了撤退人員要在西貢美國領使館天台，用直升機撤退的狼狽一幕。

福特救了1500位的死忠美國越南人，這些死忠美國的越南人應是特務、秘密人員之屬，福特欲為他們提供福利，以開展在美國的生活。但拜登又處處阻止，到後來福特找來基督教的義工團體來救濟這批死忠美國的越南人，但拜登仍不放過，處處打、阻。

拜登反共反到骨子裏

為甚麼拜登如斯無人情味，對「盟友」可以反轉豬肚？一個解釋，他是反共反到骨子裏的。

骨子反共，你道阿爺知不知？唔知就是無做功課，只要一查過往30年，拜登說過甚麼、做過甚麼，支持過哪些反華反共法案，就知他會怎打壓中國。

大家或有印象見過圖五，楊潔篪在阿拉斯加毫不客氣地訓了美國務卿布林肯近30分鐘，全球華人都為楊潔篪的硬而點讚。但如今看來，應是中國已調整了對美的政策，中方可能認為特朗普狂，但拜登則是奸，口舌便給，不及早讓拜登踢踢鐵板會讓拜登太得戚。

平視中國，是阿爺的要求。

要美國這個有狂如特朗普，30年來都是奸、猾的拜登，能認識到enough is enough，就是在原則事務上企硬，所以就有:「國際規則只有一個，跟聯合國的，不是跟幾個國家說了的，立場清晰，就是叫板美國。」

要叫板美國，還是那句:「打鐵還得自身硬」，所以中國有短板一定要補，其中一個是半導體業，於是就找了劉鶴去統領以發展第三代的半導體/芯片業。路是漫長的，也是不易的，不過中國領導層已響了起錨笛(不叫吹響衝鋒號這麼激)，中美在未來5至10年應會相互叫板，炒股朋友要對這類政治波動，留出一手才好。

拜登與普京會談後，美國傳媒指摘拜登無斬獲，特朗普也謂是普京攞晒彩。不過，普京就謂拜登是位老手，要小心應付，看場外的人看門面，場內的人才知怎過招，連普京也要小心，拜登．老．奸．猾，雖不中亦不遠矣！

拜登老，是事實；不對越南的死忠盟友施援手，還要處處打壓，是為奸人所為；普京謂，跟拜登開會，要十分小心，連普京這個前KGB頭頭也這樣評拜登，可見拜登可以是滑，滑頭的「滑」，以至狡猾的「猾」。

「老奸巨滑」一詞，出自《資治通鑑》，《資治通鑑．唐紀玄宗開元二十五年》:「雖老奸巨滑，無能逃於其術者。」《宋史．食貨志上六》:「老奸巨滑，匿身州縣，舞法擾民。」「老奸巨滑」的近義詞是:詭計多端，老謀深算；反義詞是誠心誠意，忠誠老實，肝膽相照。

據此，拜登在中美關係會好得到哪裏？政治波動會是股市的新冠疫，疫苗是:小心注碼。

對付老．奸．猾，就是不要客氣，備鐵板讓他踢，只有當老．奸．猾踢斷腳骨，他才能聽得入你的正義理由。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



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