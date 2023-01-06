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這個「你」是何人？鮑威爾，為甚麼不用睬鮑威爾？不是講Don't fight the FED！不要和美聯儲局對著幹！按此應是要唯鮑威爾(美儲局)是瞻，為何今時要睬鮑威爾都儍？

美儲局做錯了

原因簡單，市場認為鮑威爾(美儲局)做錯了。

（CNS）

Don't fight the FED的核心，不是FED是皇帝，他說了算，而是FED Speak what the market wants to speak。中文是:應市(天)道，順經濟(民)意。但如果FED之行是不應市(天)道，不順經濟(民)意，怎聽？

前日美儲局公布其12月議息會議紀要，一言貫之是:

1)加息持續；

2)息在高位上行持續；

3)2023年無美儲局官員預期有減息；

4)有美儲局官員講美聯邦基金利率會升至5.4%，是美儲官員估加息最高者；

5)指出市場對美儲局不手軟的措施存在誤解(即是錯認為美儲局會減息)。

市場怎反應？

紀要發布後，美股漲幅收窄，對政策敏感的2年期國債收益率上升(這兩個是聽美儲局話)，但美元走低，其他金融期貨市場價格穩定(這兩個不聽美儲局話了)。

為甚麼有些市場聽話，有些市場又不聽話？

簡單:

1)拳頭在近:股和短債受短期仍加息所打壓；

2)官府在遠:再遠些時美儲局就一定要減息。

穆迪在今周二(3日)發予客戶的報告中，創了個新詞:slowcession，即經濟增長陷入長期停滯，但又勉強避免陷入全面的經濟衰退。在這個slow過程中，美儲局縱不減息，也不能急加息。經濟slow、slow、slow得多，美儲局能不減息？

但如通脹不下又如何減息？可以搬龍門。

通脹如肚中蛔蟲，加息如驅蟲藥，如蛔蟲屢驅不走，但只好與蛔蟲共存，將通脹目標提升至3%、4%，如何？不可思議，非也。如在2023年7月之後，美通脹仍不回下，美儲局就要考慮將通脹當為常態化的風土病，要與之共存。

為甚麼今年7月是個關鍵分水嶺？美通脹是於2021年7月起升，於2022年7月起達到9.1%高位(6月通脹數據於7月公布)。到今年7月如美通脹率仍不能與去年7月的高通脹對比下，有所回減，那就是美通脹率起了結構性變化。美儲局仍想將通脹率壓回至2%下，就是癡人說夢，講出來都是廢。

講美經濟會放緩/衰退，是有數據支持。美製造業ISM已是連續9個月下跌，是自1974/75年成立此數據調查以來的長下跌期（圖一）。

這個下跌可見到曙光？目前尚未見到，因為新定單數目仍減。未來無單，點回升（圖二）？

製造業放緩不單是美國事，全球的製造業也是在放緩中，並見下跌破50的榮枯分水線（圖三）。

的確美國的就業市場今時仍好，但華爾街及科技公司已大幅裁了員，到今年3月，這個利淡消息是會反映在就業數據中的。另方面就業數據是否真的好？有沒有造假？有存疑的，這點筆者以前曾為文《美就業數據造假？》（圖四）談過費城美儲局的研究亦認為美就業數據的職位增長是有被誇大的，今不贅。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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