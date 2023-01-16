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今周，環球市場的憂慮焦點，不再是CPI、通脹，而是美國債到頂！

(iStock)

新冠病疫下，由民主黨掌控的美國會和美參議院，對民主黨白宮政府大開綠燈，一度不設國債上限，之後再定在幾近天際邊的31.4萬億美元的上限（圖一）。而這個美國債上限，會於今年1月19日左右見頂（圖二）。之後如何？

高盛經濟師Jan Hatzius於周前在其報告中指出:

The debt limit likely poses the greatest political risk next year, and we expect it to rival the 2011 episode in its disruption to financial markets and the economy.

2011年、2013年美國也鬧國債到上限，共和民主兩黨基於各自黨選民利益(為選票)而各不讓步。結果是美國政府要停擺(關門，不提供服務)，見「2011年美國債務上限危機」相關文章。

美國債今周會見頂，但暫時不會即時出現2011年或2013年美國政府停擺，因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序，去發行短期票據，借入短線(這在一定程度上，可以由美財政部操控)去頂支出，這可以頂到今年9月、10月左右。但由現時到今年10月市場會有乜反應？可以史為鑑。

在國債到頂前30天，市場美國債息會升（圖三），一直到問題解決為止。

當有國債上限爭拗時，美國VIX市場會有大波動，即無論好友淡友，可以隨時被國會爭拗，左一巴，右一巴（圖四）。

雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定，但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚麼今次要擔心，認為「今次債務上限帶來的麻煩，比十年前更高」？

美國眾議院長麥卡錫(Mc Carthy)在經過15輪投票後才勝出，是164年來最難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中，麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的讓步是向保守派「自由黨團」(Free Caucus)讓步，才當選。而「自由黨團」成員似乎認為美國債務違約不見得是壞事，反而能迫使政府削減支出。

這便麻煩了，如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生，則美國政府停擺，甚至出現前所未有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益，少理美國整體利益。

美國國會是掌控美國財政預算的大管家，今時是由共和黨掌控，如今次美國國會通過了個節約性的財政預算案，此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回來，又由於麥卡錫今次為要贏得支持票，同意修改了一項議會規則，只需一名議員提出動議，就能發起罷黜議長動議(Motion to vacate)。這就會使美國面臨重選議長(又要15輪投票)及債務違約的雙重考驗，兩者其中之一出錯(時間上遲了)就會有美國債務違約。

如出現此情況，美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出，動用存放在美儲局的現金，以及暫停付款予政府信託，如社會福利基金等。

如白宮錢緊了，對烏克蘭的軍援怎樣了？美滙怎樣了？美財政部發不了債，市場資金無債可買時，美債息又會升定跌？短息如何？長息如何？都會在在使市場大波動。

美國財政年度是9月30日，美國債上限爭拗會於8月起上場，如在10月1日尚未能解決，麻煩了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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