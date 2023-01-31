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本周市場焦點是加息，美儲局將於香港時間今(31日)、明(1日)兩晚議息，預計會於港周四(2日)凌晨3時公布結果。投資者可從議息結果看到，美儲局對貨幣政策的最新態度，例如市場最想看到的:美儲局會放慢加息步伐，因美儲局加減息政策是今年市場不確定性的兩大因素之一。

美國財金官員近日的言論，已預告了美儲局對貨幣政策的最新態度，未必會為市場帶來太大驚喜。美儲局副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，通脹雖有開始回落迹象，但仍很高，故美儲局有必要繼續加息，以遏通脹。

勞動力市場也是經濟重要指標之一。布雷納德指除失業率外，還要看平均每周工作時數、臨時工需求、每個月職位增長等數據。今時美國勞工並不緊張，工資增長放緩，消費者預期並沒有太大變化，意味著像70年代，由工資帶動螺旋式上升的通脹不會出現，經濟可望會如預期般「軟著陸」。她重申，美儲局應維持高息一段時間，以確保通脹回落至2%的目標。

至於是否支持市場普遍預期的加息四分一厘，這位會接任白宮首席經濟顧問的熱門人選則沒有提及。

加息真係得？

此外，上周公布的12月核心PCE物價指數按年升4.4%，符合市場預期，亦較11月顯著回落，而美國去年第四季GDP按季增長2.9%，亦較市場預期的2.6%為佳，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)表示對近期美國通脹及就業數據感到鼓舞。即是:美國兩位主要財金官員對以加息遏通脹的效果都感到滿意。

市場普遍預期，美儲局加息會於今年上半年見頂，並於年底前開始減息。若看美國12月非農業就業數據，失業率為3.5%，只比預期的3.7%稍低；平均時薪年增率4.6%，上個月4.8%，但自2000年以來，年增率平均為2.9%。可見時薪增速雖放緩，但距離平均值仍非常高，美國勞動力市場其實仍很緊張。除非爆發金融風暴，出現流動性危機，否則，莫說是減息，加息頂位之高及維持時間之長或會遠超市場預期。

不過，市場看美儲局對加息的樂觀期望，近乎天真。正如耶倫說，在高息環境下，美國經濟仍有陷入衰退的風險。《彭博》最新調查就顯示，市場預期美國經濟第二和第三季將萎縮，未來1年有65%機會出現衰退。

防兩隻黑天鵝

經濟衰退無疑是市場不確定性另一大因素，但有分析就認為，今時衰退機會確小了，美儲局預期的「軟著陸」亦可望成真。因為:一、有別於去年，今年中國快速開放，邁向復常；二、歐洲能源價格回落；三、經濟數據比預期強勁。因此，有認為會否出現衰退還未有定論，現在言之尚早，但市場也未具牛市的條件。此外，有分析亦提醒投資者須留意兩隻「黑天鵝」:上文提及的美儲局「鷹」式猛加息及維期長度，均在市場意料之外，以及美國企業盈利被高估。

（istock）

如看美國M2供應量（圖一），即國內活期及定期存款、流動資金，今時是1960年代以來史上最低的。錢作怪，錢印得多了，資產(例如股、樓)價格便升；錢少，資產價便不易升，如果資產價格在高位，更會跌。如看全球央行印錢速度是增或減的「信貸脈衝（圖二）情況就更不妙:2008年金融風暴，企業每股盈利也跌了30%；現在各國央行印錢速度雖減，但跌得更快，大家認為今次會跌幾多？而信貸脈衝情況往往超前，12個月後盈利才會反映出來。在此情景下，怎投資？

市場環境兵凶戰危，即使看淡，投資者也未必需要盡沽股票(高息股或要惜沽)，甚至沽空，或可考慮持有不少於50%至70%現金，其餘以衍生工具買跌，等待時機撈貨。

股神揀股心法

如果仍要買股，不妨看看巴菲特在41年前寫給股東的信。他指出，能在高通脹環境下，立於不敗之地的公司會有以下任何一種特質:一、有能力提升產品的價格，而毋須擔心加價後，會失去市場佔有率或銷量少了。這些企業通常從事消費者必需品的生產或服務，例如廁紙或美式漢堡包連鎖店；或二、面對需求上升，有能力增大產能，又或早已投資了，在今時錢緊環境下，毋須再大幅增加資本支出的科技公司便屬此類。

科企早期投資往往比一般企業大，但當開發完畢，便毋須再投入太大資本，只要養住員工，維持營運便可，例如視頻平台，盈利來自廣告，只要在視頻片段中加插理論上可以無限的廣告，利潤就會倍增。因此，當經濟回暖，科技股龍頭便會率先回升。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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