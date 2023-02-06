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上周三(1日)，美國公布其勞動力成本下跌，市場認為美國工資增長放緩，通脹可緩，美儲局加息步伐可緩，以致減息，故市升。但上周五(3日)美國非農職位增長逾50萬個，較市場預期的增18萬個為多，市場認為美儲局加息仍續，市又跌，市道如此波動，怎投資？

筆者方法是，有懷疑便退出，美國重要數據公布前，亦退出。因為美國官方數據有造假之嫌。揸上，揸落之權在人手，何必伸條頸去俾人斬。

筆者在前周五「午市閒談」中，全綫清貨。主要就是不知美政府怎樣「造假」美國勞動力成本。其時市場有分析，美政府會將美勞動力成本的佔比調低，好使美工資增長放緩時，有利降低CPI增幅，這便可以為美儲局放緩加息，以致減息鋪路。

結果，真如是，市場為之歡呼，市升，但對於這個被動了手腳的所謂「利好」，真是假可成真？對這點，稍後談。

(Shutterstock)

上周五又屆公布美非農就業數據，按正路言，美N間企業裁員，美又有大風雪阻了戶外工程，非農職位增長能如市場預期的18萬個，已屬不錯，揭盅卻是增逾50萬個，不單市場譁然，連三藩市聯邦儲備銀行行長戴利(Mary Daly)也嘩！（圖一）美儲局主席鮑威爾亦謂加息，高息仍續（圖二）。

對這個使人人都「嘩」的勁職位增長，筆者仍持懷疑。自去年9月起，筆者已多次引用美國一些分析，認為美國職位增長有造假，2022年12月6日就有文（圖三）指出一個奇異現象是每當大選前(包括美國會選舉)都是當年由3月起，當權政府公布的非農職位增長，都是高於市場預測（圖四至七），如斯巧合，能不使人懷疑是當權政府對就業數據做手腳，以拉選票？至於可以如何造假，請看12月6日《美就業數據造假？》文。

今次，為撑美儲局加息，就業數據再假，不為奇。市場今次再被殺戮，是君在夢中而矣！

筆者是否以小人之心度美國君子之腹？不見得，因為連費城美儲局也有研究指出美政府公布的職位增長，有誇大。詳見筆者2022年12月19日，《美儲局內訌，鮑威爾必鴿》文（圖八）。鮑威爾今時仍謂加息有理，但咁多理，就加夠0.5厘、0.75厘吖，何必口硬手軟，只加0.25厘？

美儲局續加息，或持續於此息口水平，會帶來甚麼？衰退。

2023年1月10日，美儲局公布2022年11月信用卡信貸增279.6億美元，至4.8兆美元。這個增幅是較市場預期的增250億元為高，信用卡信貸增多，合乎情理:

1.不少領失業救濟者，已領到逾期再無得領；2。信用卡利率去年急升（圖九），不少人還不上款，只能欠、欠、欠，故信用卡信貸便增。

高信用卡欠債及高信用卡利息是會拖冧消費，而當美國內消費是撑起逾七成的美經濟時，美國內消費冧，美國必陷衰退，問題只在衰幾多，有關這點，後續。

近月，市場常被美公布的數據玩死，因為今天數據好，明天數據差，把舵不定的投資者，易被左一巴右一巴，賺了的蝕回去，蝕了的更蝕多層，怎好？這時便要記住紅書仔的一句:

大海航行靠舵手

舵手要在迷霧中看清方向，警惕海上的海市蜃樓，堅信假的真不了，真的假不了。

美政府數據易造假，不要輕信。

銀行界的信用卡欠款額，不易造假可以信。當美國內信用卡消費是關係到美國經濟盛衰時，就不能不重視之。華爾街有不信美儲局者，就真金白銀賭美儲局今年要減息，稍後談。

至於閣下是信美儲局還是這個與美儲局對著幹的華爾街客，由你。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



