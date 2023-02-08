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拜登與鮑威爾同日講話，拜登講的是國情諮文，鮑威爾講的是息。在這些官式講話中，投資者可會得到甚麼指引？

投資者要留意，拜登沒有講了甚麼，但對鮑威爾則要留意他講了甚麼。

拜登這次的國情諮文，會被他視為2024年再選的站台詞，因此他會講他做了的豐功偉績，對被打臉事則不會提及。

鮑威爾這次講話，會是繼上周五(3日)靚爆就業數據後的乘勝追擊，基本上應是通脹未退，高息仍續。

對市場言，市場會關心拜登怎去處理美國債上限。拜登應不會詳談，會輕輕帶過，但強調美參眾兩院為美國整體利益，終會如以前N次國債上限的所謂「危機」，再度提高國債上限，以安投資者之心。如連這個安撫之言也不講，就會使華爾街彈起了。

（istock）

自上周五的靚爆就業數據後，市場會關注美儲局的加息高度和持續多久。如市場認為鮑威爾有些鬆口，鴿鴿地，美股就升，美滙會跌，金會升；但如鮑威爾仍鷹足全場，美股會跌，美滙會升，金會跌。

美債有危機

不過有幾點，是拜登和鮑威爾不會觸碰，以至全不提及的。

(1)為甚麼美十年國債與3月期票據間的息差，這一年來收窄以至有時倒掛了，據以往這個數據的表現，是衰退將臨（圖一）。

(2)衰退將臨，拜登你會做甚麼去拯美國受困人士於水火？鮑威爾，為甚麼還會逆著去加息，使美經濟死多兩錢重？

當美十年國債與美3月期票據息收窄時，就反映貨幣供應萎縮（圖二）。資本主義市場的運作原則是有錢使得鬼推磨，Money Makes The World Goes Around，有水放水，無水散水。公司唔夠錢(息高了借不起)便收縮業務，以至執笠；工人失業，便會無消費或少些消費。美國是個消費支撑其經濟的國家，消費少了，經濟便會差以至衰退。

美國政府大量發債去支付其國用，撑烏克蘭打俄，借得多，息便要付多。又碰上美儲局又加息，即是自2022年3月起(美儲局加息之時)在之後發的美債便要付較高息。而買入之前較低債息的美國債人士、機構，在今時債息上升下，其所持國債的市場價便會跌(債價與債息成反比走勢，債息升，債跌便跌，反之反是)。

美國政府目前每年要付逾8500億美元的債息（圖三），而且正急升中，因為美儲局急加了息嘛！

美政府除了要付大量債息外，在衰退期間，美政府還要多付這個那個的保障金、救濟金、食物券、醫療福利金等等。另外退休人多了，社會保障金的發放亦要多了。圖四是美政府在近年這類支出的增長情況，在這2.88兆的水平上，這個增長在來年是會持續快增長的。

本來在2020年至2021年美30年國債息跌到2厘以下，以至一度低至0.99厘時，美政府是可以透過買回以前較高債息的債，來減少未來的美債息支出（圖五）。如沒有新冠疫，美國政府是可以透過這個舞弄，使美國未來的財政收支健康些，這亦是美儲局一直想美通脹壓回至2%之下的原因。但是並不易，因為美政府仍是出多於入，終會使國債上限提升再提升，這個惡性循環可以怎解決？

拜登和鮑威爾都不會講，投資者只好自己執生，應對這個美債危機的爆破。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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