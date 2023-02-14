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「擔番口大雪茄，充生晒認經理……」是梁醒波在《光棍姻緣》的開頭段。我們常說真的假不了，假的真不了，但現實社會不一定如是，尤其是政府數據與金融市場數據。

高盛:美國CPI數據造假

今晚(14日)，美國會公布CPI數據，但可有想過，這個牽動環球嚴肅投資者取向的數據，可以是假的？這不是我講，是高盛講（見圖）。

筆者無資源看到高盛個報告講乜，但從市場的一些分析及評語，大家都可知今晚公布的美國CPI數據的美國版《光棍姻緣》，……充生晒……！

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示，服務業已經出現工資上漲的情況，即使供應鏈問題消退，這種上漲也會加速。租金和醫療服務費用業將會上漲。

結合價格走勢和美國勞工部的權重調整操作來看，結果一目了然。從大類項目來看，能源、食品、服務等價格居高不下的項目類別權重被調低；從細分項目看，近期價格企穩的二手車權重調高，而外出就餐、燃油、醫療保健服務等價格較為呈上升趨勢的項目權重被下調。

（istock）

這次美國CPI權重調整引發爭議，民眾認為這是數據操縱，拜登政府已無可信度而言。

至於權重調整的影響，野村證券指出，從長遠來看可能不會對通貨膨脹產生實質性影響，隨著消費者支出從商品轉向服務，汽車價格可能會下跌，而其下跌也會拖累通脹走弱。

高盛認為，這對中期核心CPI預測的影響也相當溫和，新權重顯示，由於汽車價格權重增加，今年春季核心CPI峰值預測值向上修正0.06%。但到2022年底基本沒有變化，到2023年底會向下修正0.1%，因為一旦汽車和耐用品價格開始正常化，會將核心CPI拉得更低。

另欄的表就是這次調整的關鍵所在，會拉高2022年的CPI，但會壓低2023年的CPI。

呀呀呀呀呀，拉高2022年的CPI有乜影響？無，因為今日是2023了，所以壓低了2023年的CPI才是重點。對這個美國CPI的光棍姻緣，筆者深有體會。

學生時期，參加校際足球，要量體高，為求可入丙組，量體高時就縮頸、縮肚、放鬆膝關節，蒙混過關，入了丙組，以為咁就OK。點知對陣新法書院，其前鋒是張子慧，即張子岱之弟(後生的未必識這兩兄弟，張子岱曾打英國聯賽，兄弟倆同打港甲組)。張子慧是中鋒，筆者是中堅，七人賽，馬會的十一人場打，以為縮骨有著數？哎，俾人數到七個一皮！扮矮仔打丙組，你矮人都可以矮。

如大家對這個造假關心，則可續看下文，不然看到此已可收工，諗下今晚怎度情人節好了。

核心CPI權重增加

美國CPI數據由食物、能源和剔除二者的核心CPI構成，核心CPI又分為商品和服務兩大部分，包括能源、住房、新車、二手車、醫療保健等等細分項目。

但CPI細分項目並非恒定不變的，通常兩年才會換一次，美國勞工部也會根據消費者支出模式和偏好的改變每兩年對項目權重進行一次調整，上次調整權重的時間是2020年1月。

2月8日，美國勞工部對CPI權重進行了新的調整，並引入更新季節性因素。權重變化通常不大，以下是具體的調整:

權重下調項目包括能源(0.19pp)，其中燃油(0.29pp)，食品(0.62pp)、衣服(0.21pp)、租金(0.19pp)、酒店住宿(0.05pp)、機票費用(0.14pp)、醫療保健服務(0.03pp)。

權重上調項目有新車(0.21pp)、二手車(0.22pp)、醫療保健商品(0.04pp)、OER(業主等價租金0.74pp)。

其中，能源、食品和服務中的其他略有調低，二手車、新車權重有所上調，核心CPI的權重增加。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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