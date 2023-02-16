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前晚(14日)美股市場的意外炸彈是巴菲特沽售了台積電。



巴菲特的投資格言之一是:如果你不打算持股10年，則你一分鐘也不應持有該股。



巴菲特買入中石油(00857) 、比亞迪(01211) 都是持之10年後才賣出，獲利逾10倍。但在2022年第三季才買入的台積電，在第四季就沽出了，巴菲特約於68.5美元，買入台積電DAR，在約74.5美元沽出，只有8.7%的蠅頭小利而已！

（shutterstock）



再者，巴菲特在第四季沽出台積電就賺少了自2023年1月起以來至今的逾30%升幅（圖一），是否甩鬚？這難怪巴菲特是擅長揸，不擅短炒。但短到只持股一個季度，一定有其原因。



2022年第三季度，巴菲特買入台積電時，市場上稱譽者眾，紛道唔上車就笨（圖二）。



除了巴菲特，Tiger Global Management LLC也買入了台積電，他們的行動可能暗示，在經歷了需求放緩和中美緊張局勢的動盪時期之後，芯片行業正在重現價值。愈來愈多華爾街銀行重申對台積電的看漲觀點。摩根士丹利分析師表示，該股已達到「良好切入點」。



LW利達基金經理黃耀宗表示，若超越當前的半導體下行周期，憑藉其卓越的技術領先地位，台積電從長遠來看是上佳的價值投資對象；隨著物聯網、可再生能源和汽車需求的快速成長，巴菲特可能正在投資於下一個10年的成長引擎。



為甚麼巴菲特會買台積電？



巴郡(巴菲特主理的基金)的合夥股東表示:巴郡相信世界離不開台積電生產的產品，他認為這是巴郡買入台積電的理由。並且，只有少數公司能夠積累資本，來提供半導體。而半導體對人們的生活愈來愈重要。



熟悉巴菲特的投資者都知道，巴菲特投資的科技股，都與消費相關。而巴菲特的最大持倉股蘋果，是台積電最重要的大客戶之一。



可以說，巴菲特算是投資了個比較熟悉的公司。那為甚麼巴菲特會在通脹時期選擇買入台積電？



最主要的買入理由，巴郡的合夥人已說明了，那就是半導體對人們的生活愈來愈重要，而台積電在整個半導體行業中，也是最重要的公司。



人們需要半導體，而半導體行業也很需要台積電，台積電擁有強大的護城河和控制成本能力，這可能是最關鍵的買入理由。



巴菲特曾在給股東的信中說明，他認為投資者在通脹時期中，應該尋找這兩個商業特徵:一是定價權，二是控制成本的能力，而台積電正好符合這兩項商業特徵。



巴菲特在致股東的信中表示:「不管是深思熟慮或是誤打誤撞，企業的模式得以適應通脹環境，而這樣的企業通常有兩大特色:



第一是可以很自在地漲價，而不用擔心因此失去市佔率，或出現銷售突然下滑。第二是企業能在通脹時期，在不過度支出的情況下，用小額的運營支出，就能讓業務量換來大量的增加。」



從業績上看，受蘋果公司等客戶需求的推動，今年台積電第三季度的營收為202.3億美元，同比增長了35.9%，環比增長11.4%，淨利潤為92.36億美元。



台積電的毛利率，在2022年以來穩步提升，體現出強勢的控制成本能力。



台積電今年第一季度的毛利率為55.6%。在2022年第二季度中，台積電的毛利率提高到了59.1%，超出市場預期的56%至58%的區間。當到了第三季度，台積電的毛利率突破至60.4%。



另外，台積電第三季度的營業利潤率為50.6%，這都體現出台積電在企業運營上，已做得愈來愈好。



巴菲特4原因沽台積電



台積電這麼好，有甚麼轉變讓巴菲特非沽不可？



(1)從大方向看



仔細觀察巴郡第四季持股市值，可以發現僅比第三季小增30億美元，顯示美股從去年10月中展開反彈，巴菲特並沒有積極進場，對於後市抱持保守心態，這也是關注股神持股變化之外的投資重點（圖三）。



(2)台積電到價



巴菲特的投資哲學以「價值投資」為主，買進動機在於「價值」必須低於「價格」的機會，而半導體第四季股價漲上來之後，相對價格與價值明顯貼近，對價值投資者而言，恐怕暫時沒有繼續加碼的意義。而蘋果獨特的商業模式，坐擁高額現金流入，價值端不斷提升，第四季蘋果股價卻是由140美元走跌至125美元，這才是股神再度加碼蘋果33萬股的關鍵。



不過這個說法有點勉強，因為從沒有一隻股票可以有10年的增長空間的，唯一的增長空間是以戰養戰，每年都開闢新產品、新市場，使到盈利有新的進階。



當然台積電在去年第三季度的毛利率突破60.4%，再上去是舉步維艱，但使巴菲特擔心的可能是下列原因。



(3)大客戶拒加價



有報道稱，為應對砍單和行業不景氣的情況，台積電近期通知客戶2023年代工價格上漲，然而卻被以蘋果、高通為首的美芯企業聯合拒絕。由此可見，失去華為訂單的制衡後，台積電對核心客戶也基本失去了議價權。



台積電不能對大客戶加到價，即是以後生產成本的增加，不能轉嫁予客戶，即是以後的邊際毛利和利潤都要下跌。這是作為長線投資者所要警惕的，別等看到業績報憂，才去沽貨。



(4)台海危機



以上都是與港股無大關係之事，但台海危機如現，就麻煩了。



魯比尼過去曾精準預言2008年金融危機而聲名大噪，近期魯比尼也出書探討未來10年全球經濟的挑戰。ETtoday報道，魯比尼提到，試圖使利率正常化可能會衝擊到債券和信用市場、股票市場，經濟陷入停滯性通脹與債務危機的風險也逐漸升高。



魯比尼也提到台灣的處境與各國政府普印鈔的缺點，他認為，台灣是全球化趨勢下的成功故事，但如果爆發地緣政治危機，台灣也會成為原爆點；普印鈔雖然能降低政治上的阻力，但此方式需要投入大量新貨幣，欠下很難償還的債務，終將自食惡果（圖四）。



末日博士，就是末日博士，如他所言成真，就真末日了。魯比尼的擔憂，也是否巴菲特的擔憂？



以上，就是巴菲特沽台積電所帶出來的胡言亂語，各位如何看？



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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