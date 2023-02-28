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投資者認識國際關係，了解一下近期各國外交博弈，才跟得上國際形勢，有益荷包。

有人說，這個月(2月)已決定了未來5年、10年的世界局勢，是真是假？

先看看2月幾件國際大事:

(1)俄烏戰爭1周年；

(2)土耳其地震；

(3)俄羅斯在蘇丹設海軍基地；

(4)伊朗加入上海合作組織。

俄烏戰火燒了1年，除造成兩國人命傷亡、財產損失等之外，還造成了歐洲，乃至全球的能源及糧食的危機。中國外交部此時發表了12點立場（表），這些「大道理」在俄烏戰爭1周年之際發表，更讓中國的勸和促談令人「期待」，反觀美、歐等西方國家，只會撥火，就顯得虛偽，誠信破產。

拜登突然出訪烏克蘭，宣布5億美元軍援後，再揚言提供20億美元軍援，似乎十分慷慨，原來只是代烏向美國軍火商落新定單！原本說好，德國送豹2型坦克，美國就送M1型坦克，到頭來M1坦克不是從庫存撥出，而是被列入新定單中！最令烏克蘭氣餒的是，俄羅斯新一輪攻勢迫在眉睫，美軍火商交貨期由半年至1年，拖至年半至兩年。美國口惠而實不至的援烏禦俄，究竟有多大誠意，不言而喻。

美英同出一氣

英國首相辛偉誠早前揚言，連戰鬥機都可以送給烏克蘭。後來英國防大臣華萊士宣布，近期不會向烏提供颱風戰鬥機，但加了個條件:如果有國家願意為烏克蘭提供蘇24戰機，英國就願意送戰鬥機，以補充他們的庫存。

說得漂亮，蘇24戰鬥轟炸機，是1970年代前蘇聯常用戰機，而英國的颱風戰機乃1990年代型號，以舊換新似乎很划算。不過，有軍事專家卻指出，蘇24只在3個國家出現過:烏克蘭、俄羅斯及白俄羅斯。烏克蘭的蘇24一年下來應已所剩無幾，難道俄羅斯或白俄羅斯會向烏提供蘇24嗎？

西班牙也向烏克蘭承諾，提供豹2型坦克，並由原本的6輛，加碼至10輛，似又很大手筆。不過，澤連斯基曾指西班牙是「國家騙子」，之前曾承諾40輛豹2，以及幾百輛軍車、武器等，卻總在找藉口，不兌現承諾，至今只送了給了幾門炮、一輛裝甲救護車。坦克？連影也沒有。

美、歐政客只重視眼前利益，背信棄義，充滿計算。他們開空頭支票，又不肯兌現，竟不會面紅，又沒有甚麼心理負擔，令人無言以對。

中國與烏克蘭負責外交的高級官員最近在慕尼黑「特別」會晤，顯示了烏克蘭非常重視中國的斡旋角色，而中國將以自己的方式勸和促談。不過，在俄烏兩國在領土問題上的死結外，還有其他國家各懷鬼胎的計算，促成和談似乎愈來愈困難。

布林肯指中國正「考慮」向俄羅斯提供致命武器及彈藥，王毅就直言:「有些勢力並不希望和談成功，不願意戰事停止，他們並不在乎烏克蘭人民的死活，也不關心歐洲受到損害，而是有著更大的戰略目標。」暗示了最不希望和平的正是美國。拜登訪基輔，王毅出訪莫斯科，中美角力，針鋒相對已浮面。

俄烏戰爭導致歐洲限制，甚至禁入俄石油，但俄羅斯獲蘇丹支持，將於紅海邊緣的蘇丹設軍事基地，可駐核潛艇。如果歐洲不再依賴俄能源，便要向中東國家買，而蘇丹沿海則是中東海運石油或液化天然氣的必經之地，然後再通過蘇彝士運河，運到歐洲去（圖）。如俄與歐、北約開戰，則歐洲這條石油海路將會被堵。

蘇丹不惜捲入列強博弈漩渦，相信是獲得蘇丹的金主、阿拉伯國家的領袖國沙特阿拉伯的默許，否則蘇丹不會這樣夠膽，逆美而迎俄。為甚麼沙特今次敢逆美國意了？

石油博弈

土耳其地震，以色列趁天災，宣布把位於約旦河西岸的非法猶太人定居點合法化，擴大猶太定居點，引起巴勒斯坦人反抗，以色列槍殺巴人。作為阿拉伯國家領袖，沙特聯同埃及、卡塔爾、科威特、巴林、伊朗等譴責以色列，但美、歐並沒有實際行動，引起阿拉伯國家群情洶湧。

去年12月，歐盟及歐洲國家揚言制裁俄羅斯，故對俄海運石油出口限價；今年3月，俄反擊，宣布減產石油50萬桶，並揚言可能「繼續」減產，油價遂漲。美政府為遏通脹，叫沙特增產不果，惟有從石油儲備中，釋放2,600萬桶原油，導致油價波動。伊朗相信也是因懷疑以色列聯同美國炸其軍工廠，而把拖了逾兩年，加入上海合作組織的議案，一下子通過了，向中國靠攏。

不管是俄在紅海邊設海軍基地，還是伊朗向中國靠攏，都極具戰略意義。美國只管四處點火樹敵，意圖「逆勢」「反枱」，逆轉中國建新秩序的趨勢。中國則要「順勢」，銳意維持世界現狀，繼續全球化分工，不激化矛盾，才可站在道德高地，建立國際新秩序。

中、俄、伊朗聯手，正合了《大棋盤》一書作者布熱津斯基所憂，對美國構成最大隱患，這都是由特朗普和拜登政府「搬石頭砸自己腳」，將原本親美的普京和伊朗總統萊希，推向中國。

堡壘不是從外邊攻克，而是因內部做錯事而倒下，果如是？世事紛爭不斷，一旦擦槍走火，股市必會大幅波動。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)