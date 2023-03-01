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如果你這幾天炒股炒到心煩，月尾月頭子女需索多多，你就要諗下怎樣教導子女理財有道，減輕下你的搵銀壓力。

李錦與三位好友自從2015年創辦兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」，義務推廣理財教育，至今教了45間中小學，教導超過5400位中小學生、3780位家長及1390位教師。

「理財啟苗」剛發布了第三份理財研究報告（圖一至圖六），關於理財教育計劃對香港小學生理財能力和心理健康實驗影響研究報告，共有6間香港小學、136名小四學生參與。

過往研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理狀況均有裨益。較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。因此，家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力為重要的生活技能之一。理財知識能夠幫助兒童及青少年成長發展，建立正確價值觀及品格，並改善心理質素，惠及個人、家庭及社會。

這項自行開發的研究計劃，目的為發掘4S課程(課程由香港教育大學與李錦開發，共10單元，每單元為一小時)在改善香港小學生的理財能力與相關心理質素的有效性。填補過去研究主要集中在西方國家和大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能力及相關的心理質素。

研究數據顯示

在隨機對照實驗中，共分三期，第一期顯示這136個學生開始時是沒有分別的，干預組在完成4S課程後，在理財能力(知識、態度和行為)及相關的心理質素(延伸滿足、感恩)都有顯著的正面改變，包括理財知識、態度和行為增長了16%、17%及23%、延伸滿足及感恩增長了21%及26%、母親對子女理財行為的評價增長了24%。而第三期(相隔三個月)的結果亦顯示學生在完成理財課程後，仍然能夠保持其提升的理財能力及心理質素。

結果以及意義

(1)在完成4S課程後，小學生的理財能力(知識、態度和行為)都有正面提升。

(2)在完成4S課程後，小學生的心理質素(延伸滿足、感恩)都有正面提升。

(3)在完成4S課程後，母親對子女理財行為的報告有正面評價及提升。

(4)4S課程展示了其內容，教學法和成果評估的創新性，特別是與先前的干預研究相比。

(5)香港與其他華語地區的學校可以將4S課程納入其正式課程中，以幫助學生改善對其終身發展至關重要的理財能力。

李錦創辦「理財啟苗」教育推廣基金，義務教導兒童及青少年理財。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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