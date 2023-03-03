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今天（3日）介紹個童心同饗慈善花膠宴，是為「香港學生輔助會」籌款的。

（1）香港學生輔助會成立於1957年，是一間基督教非牟利機構，今年成立66周年。

（2）以「一切為了孩子」為信念，致力為有需要的兒童及青少年提供整全的服務。

（3）六十多年來，隨著社會不斷轉變，香港學生輔助會的服務亦與時並進，發展成為一所多元化的綜合服務機構。

（4）兒童及青少年住宿照顧服務的機構之一，服務名額佔全港約百分之十。

（5）服務包括：兒童及青少年院舍、兒童之家、寄養服務：

● 兒童及青少年院舍：3間，分別為馬可紀念之家、石壁宿舍（設群育學校--東灣莫羅瑞華學校）及荷蘭宿舍；

● 兒童之家：設7間；

● 寄養服務；

● 2006年開設「家庭能量」服務單位，及早辨識及支援有特殊需要的兒童及家庭，減低家庭暴力事件發生的風險。

（6）群育學校：

● 東灣莫羅瑞華學校；

2019年獲香港賽馬會慈善信託基金的捐助，支持學校推動「躍動成長計劃」。在校內增設更切合群育學校師生需要的設施:黑盒劇場、舞蹈室、創意媒體室、天台足球場、靜觀室、STEM實驗室、溫室、無綫網絡系統、禮堂影音器材及校園廣播系統等，其中大部分的硬件設施經已建設完備並投入服務。

是賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動的種籽學校，讓學校可以將「靜觀」融入課程之中。該校也是地區的資源中心，在地區推動靜觀的校園文化、家長及公眾教育，提升參與者的情緒管理及抗逆能力，促進健康的心靈發展。

（7）其他學校：

● 基督教培恩小學；

● 香港學生輔助會寶達幼兒園。

這次慈善花膠宴菜單見圖。

這個花膠宴的花膠是由筆者捐贈的扎膠公，鮑魚是30頭的，得人農舍特從馬來西亞空運五尾忘不了來港，老字號聯記號捐出部分食材，由富嘉閣行政總廚李文基先生（阿一鮑魚楊貫──首徒）掌勺。每位出席嘉賓可獲2008年北京奧運紀念茶餅乙個（見圖），這個紀念餅今時在坊間已難買到，極具紀念價值，放在家中可作高貴飾品展出。此餅今時已有15年茶齡，已可飲用，但如再擺上10年、20年，茶味更好，價值更升。善心有好報，你值得的。

同場，筆者亦會安排名酒拍賣，但會是個限上價的拍賣，到價即成交，旨在籌款。

希望各位鼎力支持，為有需要孩子，解囊相助。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）











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