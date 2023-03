加入最愛專欄 收藏文章

周一筆者文《假可成真?》指出美國政府的經濟數據造假,呃到無知者。但只要肯查一查數據源頭,怎處理有關數據,就知公布的數據有假。

昨日(7日),摩通也有報告講同一造假事項(圖一),他們更感歎:

It has become impossible to be an economist or data-watcher(and thus strategist, investor, pundit or analyst)in the US:the reason is that seasonal adjustments have made virtually every data set a load of garbage, with little relevance to the real world.

譯過來就是兩句足矣:數據是垃圾,與現實不符。

摩通話:

1月的就業數據非農職位報出來是增加了51.7萬個職位,實際是數據是減少了250萬個職位!(圖二)如何做到假成咁?

一句:季節性調整,至於點調,就是撳電梯咁,想升?想跌?找個調查來支持。至於個調查怎做,你信會公平、公正、公開,就……!

不單止職位增長會被撳上,就算是零售額數據也會被「調」上(圖三)。

就算是美國的石油儲存量也會被調。美國能源部的原油供應數據近兩周作了有歷史以來最大的調整,市場拿這個原油增加而炒淡油價就中招了(圖四)。

今周又有就業數據,會開大定開細(圖五)?

摩通經濟師Dan Silver笑甩牙地謂申領失業救濟人數超低,與市場上的炒人數據絕不協調(圖六)。

摩通此說與數周前高盛所指出申領失業數據不可信,是同一論調,是英雄所見同,還是假的是真不了的?

美國有個WARN數據,是美政府新推出的,話要炒人先登記,如不登記就犯法,要賠償被炒工人的工資損失。這個WARN數據一直指出失業人數是不會少,申請失業者又怎應少?(圖七)

UBS反駁美國職位空缺多

至於美儲局一直謂美國職位空缺多,反映經濟好一論,UBS亦將其打臉,謂自去年第二季,這些就業職位空缺便在減少了(圖八)。

有一個很反映假的真不了的事情是,就是美國政府的稅收。假如就業情況真是那麼好,則美國政府的工資稅就應增加,不過美國稅局竟要調低這個稅收(圖九)。很易理解,你叫稅局給你補交美政府報大了的就業人數呀!

一講到錢,就真是假的真不了。

到此大家怎看今周的就業數據?筆者由2022年6月起,話美國就業數據造假。到今日,終有摩通、高盛、UBS也看不過這些假數而發聲了。多謝各位大佬,支持小弟。

