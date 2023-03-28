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環球金融市場如用一個字來形容，就只好用「跌」（Falling）！！！點跌法？

（1）息跌。

美2年期國債息跌，跌至3厘半水平（圖一），但美儲局一直口硬話遏通脹未成，仍須加息。對此，筆者只好講，班儲局官員是閉門造車，把錯脈，用錯藥。原因？明天講。

（2）為甚麼2年期美國國債息跌？

今日是2023年3月28日，兩年後是2025年3月28日，美儲局自己估息在何水平？息口點陣圖話到2025年中線是3厘，最低是2.4厘（圖二），即是你班官老爺都估兩年後，息在3厘水平啦！

投資是買未來，不是買現在，更不是買歷史。你美儲局兩年後要將兩年期債息壓至3厘，今時兩年期債息價不早著先鞭炒到3厘，唔通仲要炒升息？

（3）美股3個指數都是在下降通道（圖三至圖五），為甚麼息會減，但股指會下？股市一方面是受利率水平所左右，但更重要的是股票的盈利前景，今時美股的盈利前景受3個方面制約：

（a）美銀行股貸款的安全性，尤其是商業樓貸（圖六）。

這些細小的區域銀行今時就承受著最大的資金流出，市場估逾180家，可以隨時爆煲。只要有一兩家爆煲，就會重大地拖冧個市，危機是真，因為有3萬億的辦公樓是可以爆煲的（圖七）。

（b）銀行股走勢劣。

有破產危機的第一共和銀行，股價走勢差，是必然的（圖八）。但美銀和德銀在上周五（24日）的差勁股價表現，反映投資者連大銀行也擔心。美銀在29至30美元區的支持很重要，如昨晚（27日）跌穿了，要叫阿媽（圖九）；如德銀股價在昨晚又跌穿8歐元（圖十），就連歐洲銀行也危了。

（c）從較長遠時段看，今次歐美銀行危機會斷了不少新科技的資金供應，當銀行要收遮，大家都不要奢望科技股、醫療股，這些之前的經濟及大市的引擎可以預期起碼要一年半載才可重新上路，此即如無奇迹，怕美國今年應陷經濟衰退。

（istock）

期指不宜跌穿18846

港股又如何？有謂海外錢湧來港銀行，數錢數到手軟。香港上海滙豐銀行行長：大量的存款湧入我們銀行，所有的保險櫃都壓滿也放不下！連地下倉庫都放滿了！每天還有那麼多錢存入來，沒有地方放錢了，怎麼辦？香港中國銀行行長：我們的員工都連續加班加點奮戰了20多天，連所有的休息日都放棄了，但是人手還不夠！點錢都點到手軟！香港渣打銀行行長：我從細到大從來都沒有見到過這麼多錢！錢多得好似海水一樣湧進來，擋都擋不住！香港恒生銀行行長:這是香港開埠以來銀行最多錢的一次！錢多到連站立的地方都沒有，光找地方放錢都煩透了！對啊！目前香港4大行天天都湧入天文數字的錢！據不完全統計，就這個星期，從美國和瑞士湧入香港的錢就多達2000多億美元！是2000多億！你沒有看錯！而且沒有停止的迹象！（擁有167年歷史的瑞士信貸銀行破產，嚇壞了中國的富人，紛紛把存在外國銀行的錢取出來，存入香港的銀行。）

大家可不要太興奮，因為錢多來港，港息必跌，港銀行同業拆息必跌，港匯必強，但我們似乎看不到。更有甚者，要帶鈔來存錢，而不是拿個銀行本票來存錢，能存多少呢？估計港股在今天就可見真面目，期指能企上250天線嗎？前兩天企上了，但昨天丟失了，成交量又大，如今周期指跌穿18846（圖十一），你認為後市會如何？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）









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