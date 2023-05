加入最愛專欄 收藏文章

Druckenmiller和Hartnett何許人也?

Druckenmiller是索羅斯於1992年沽爆英鎊的操盤手。

Hartnett是美銀的投資策略師。

他們兩人近日都謂看淡美元。

近日萬七人都看淡美元啦,就是欠他兩個。Druckenmiller是以其炒貨幣優績來為他淡美元言論作背書,Hartnett是以50年數據來謂美元淡。

早於1991年,Druckenmiller已是索羅斯頭馬,有次,他是買英鎊升,他用了近兩個月作部署,主要是沽鎊實貨,但買鎊期權、期貨。當時的電子資訊較今時落後,眼大者不易察覺這個明沽實買的暗度陳倉策略。到Druckenmiller凱旋勝歸,第一件事是去理髮剃鬚,在理髮店內,聽到新聞廣播,英倫銀行接受訪問,指摘沽鎊者,但今時英倫銀行已完美地守衞了英鎊嘞。Druckenmiller在被理髮師剃頭時,心中欣慰,大佬呀!我唔係沽鎊,係買鎊㗎!!!

乜叫移形換影,乜叫乾坤大挪移,Druckenmiller此役可作說明。如大家有興趣知悉大炒家是如何操作,可買他著的《Money Bazaar》看看,看完之後會知自己的炒技為甚麼易輸死。

Druckenmiller前周在挪威主權基金上講,今時環球經濟是這45年來最不穩定者,但:

「One area I'm comfortable is I'm short the US dollar,」 adding:

「Currency trends tend to run for two or three years. We have had a long [run] higher.」

我安樂(即是穩陣),因為我沽了美元(圖一)。

他這個說法,跟美銀Hartnett講,美元將會見出過去50年來的第四次熊市(圖二)。

美一衰退 美元就跌

這位69歲的策略師補充,一旦美經濟轉下(衰退),一減息,美元就會滾下。

Druckenmiller跟挪威主權基金頭頭Nicolai Tangen講,他認為美經濟會硬著陸,而股市在未來十年可能無乜方向(變相講是無得升)。

摩根大通收購了第一共和銀行,摩根大通總裁戴蒙話美國的銀行危機過去了。你信唔信?戴蒙,你收購咗第一共和銀行啫,是否尚有3000多間美國區域性銀行有著跟第一共和銀行般的處境?你摩根大通敢打保票他們不會爆煲?如爆煲,摩根大通又是否會一一收購?摩根大通謂收購第一共和銀行有26億美元的稅務收益(因為第一共和銀行有蝕,故可減輕摩根大通之所賺,即是有了稅務得益),但他沒有講,光合併費就要20億美元。

Druckenmiller話未來10年股市無運行,又是否亂噏?

巴菲特的老拍檔芒格最近語出驚人(圖三):

99歲的芒格在接受《金融時報》採訪,不僅表示美國銀行業堆滿了「地產壞帳」,他還表示投資的黃金時代已經結束,投資者將需要應對低回報期的挑戰。

如果芒格話難搵大錢了,投資者便應先放棄發大達的念頭,調校自己投資策略,賺小錢好了。

聽了三位大師之言,投資者怎做好?

(1)留意美匯指數何時下破100位;

(2)留意美元兌日圓何時下破130、125、120、115、110……筆者N年前便估美元兌日圓會下見58位,時間在2025年後,筆者癡人說夢?也許,但在2025年之後再評啦!

美聯儲局議息了,今周四(4日)早上大家便知美聯儲局會加幾多,在會後記者會又會牙斬斬鷹幾多。

今周四美聯儲局議息出結果,周五(5日)有美國就業數據,再過一兩周,提高美國債務上限又要爭拗,你叫市場怎應付好?

反正我今時無貨,等睇戲好了。

