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今時美國債務上限臨「危」，但也有「機」，投資者如何趨吉避凶？此文成於港上周五（12日）下午，在拜登與國會商談如何提高美國債務上限前。為文時，是有不少未知數，不過，投資就是在迷霧時做，塵埃落定後，投都無用。

本文是建基於以下的指南針，來在迷霧中前行：

1. 上周五之談，不會談攏，就算到6月1日。美財長耶倫謂的大限日，也談不攏，美國會出現短期政府停擺，至於會否違約，不知，但機率有七成。

2. 為甚麼如此大鑊？一年前，共和黨已取得國會的大多數議席，但在選共和黨在國會的議長時就難產。有5位共和黨人，堅持要推動削財赤方案。美國國會是美政府財政預算的把關者，美政府財政預算（包括提升國債上限），一定要獲國會通過，這是美國憲法。這5位共和黨人，勢單力薄，怕日後會被側側膊的共和黨同袍出賣，通過削財赤不足的美政府財政預算。所以當時就要求修改罷免國會議長的規則，只要一票，便可以對美國會議長罷免，要重選。如此一來，就算今時大多數的國會議員都肯通過美政府的赤字預算，提升美國債上限，只要這5位死硬派中任何一位，提出罷免國會議長，美國國會就無主席去主持通過美政府的財赤預算和提升美國債上限議案。再選國會議長需時，就算選出了，這5位死硬派可以一而再地罷免任何一位再被選出的議長，如此拖下去，可以永無寧日。6月1日？7月1日？8月1日？定2024年1月1日可有效地選出新議長，去開會通過美政府的財赤預算？不知。

（Henry攝）

一般投資者，少開會，筆者在大學學生會，就見不少各執己見的相互反對派，用這種程序動議，來玩死對方，來個一拍兩散。但這5位死硬派就是挾持道德高地－－平衡財政預算。你奈何？

以上觀點在1月16日文《美債違約》（圖一）中已提及。這5位死硬派自稱為Free Caucus，中文譯為「自由黨團」。

3. 拜登政府不是不知這個會被拖死的政治操作，所以已放風要執行憲法修訂第14章:「國會一定要通過美國政府的預算」。不過耶倫已三度反對拜登行使這個權力，因為：

A. 國會一定要通過美國政府的預算，但幾時通過？5月31日、6月2日、7月1日、8月1日……2024年1月1日？只要美國會不在6月1日或之前通過美國政府的財政預算，美國就有違約危機（圖二）。

B. 這亦是向全世界講:美國今後可以全無財政約束力，可以任意印鈔去花費。雖然今時美政府也是一樣可以大印鈔，但全世界都寄望有朝一日，美國這位花花大爺，可以有國會這塊遮羞布，在不斷地提升美國債上限下，也叫做不致裸體，但用上憲法修訂第14章，即是拜登這位阿伯，不用著褲就出街了。

後果？全世界都會:啋，避之則吉，美元的價值將為何？十多年前，筆者已謂世界上只會剩下三種貨幣:元寶、陰司紙和溪錢。元寶貴啲，因為有塊哎吔金箔；陰司紙也值些錢，因沾了些油墨；但溪錢則最賤，是草紙打三個窿而已！

總括以上，筆者認為：美國必違約，違約期多久不知。

如是一兩天，以至只一星期，就是：酒肉穿腸過，傷痕身中留。

如違約期有兩星期以上，就是：清酒飲大，傷肝傷胃。

如違約期達月，就是：環球有錢經濟被迫服斷腸草，肝腸寸斷。

對上面3個情況解說下，美債違約，一定會對任何與息口扯上關係的投資項都受到息升、美滙跌的影響，以下就港元資產來說說：

1. 酒肉穿腸過，傷痕身中留

美元與港元掛勾，北水大哥如怕美匯跌亦即是怕港匯兌人仔跌，美息如升3至5厘，港息能不升？於是:港股、樓價會跌。

但由於只是數天以至一星期之價跌，在美國通過財赤方案後，美息將回下，股、樓價將升回來。

投資者如怕這個浪，可以買派高息的、國企的、有大量流動現金的中資股。能派高息，是怕難期拉長，可靠高息頂下，國企的，及有大量流動現金的中資股，就是博大到、流油（大量現金）到不易倒。

2. 清酒飲大，傷肝傷胃

今時已有外資基金經理，全綫沽清6個月內的美國票據，短期票據就是日本清酒，飲多了，飲醉了，次日必頭爆。中國茅台則無此問題，同樣飲醉，睡一宵，次日就乜事都無。

清酒，即日本資產，如美債違約，美息升，美滙跌，可以產生兩個牽扯力。美元兌日圓如由135回見125，持日圓資產，可以賺滙，但美息升，又應會扯升日息，日圓資產可以因日息升而蝕價，如何拉扯？不知，但對於那些以日本為「故鄉」者，自己執生。

3. 有錢經濟迫服斷腸草，肝腸寸斷

要特別留意是：有錢經濟。

一個四壁蕭條，窮到只剩得茅屋與番薯的窮佬，是不會受甚麼的金融危機困擾。

只有那些窮到只剩得錢與豪宅的有錢人，才會受金融危機困擾。

一如上文述，美國違約，一定牽動美息美滙，現是窮到只剩得錢者，應考慮錢應放在哪種貨幣，肯定不是美元和港元啩，但作為港人，不揸港元，揸乜好？人仔囉，買中移動(00941)、聯通(00762)、中電信(00728)、工行(01398)、農行(01288)、中行(03988)、建行(00939)、中國的電力股啦！目前不宜買資源股，包括石油股，怕全球經濟肝腸寸斷，就也需求都無。ATM股，諗諗，你點知風雨何時過，黎明何日來？

如有樓要供，預住息升些啦！息升多少？不知，看美國自己食了幾多斷腸草。

如有生意，要防被銀行call loan，要在6月至8月期間備充足現金去找數，要預住收唔到數，銀行唔肯借。學下領展(00823)，人家在危機未出前就已集了資，點用？積穀防饑，留定錢去收購被殺戮者。

今文如有使你不安，我意非如此，受不受嚇，自決。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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