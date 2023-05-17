加入最愛專欄 收藏文章

上題是《紅樓夢》的一個章回的對聯，筆者在不同場景，用上了幾次作為文題，今時的美債危機更是合切。

今年1月16日筆者有文《美債違約？》已預期美國於今年9、10月間爆煲，如今耶倫話是6月1日會爆，但是否真是6月1日爆？有沒有打埋伏？我估耶倫是靠嚇，6月1日不會是死線。為何此估？明天（18日）解畫，今天（17日）是回看筆者1月16日文，不然便沒有個基礎了。

（shutterstock）

【舊文重刊】美債違約？

今周（2023年1月12-16日），環球市場的憂慮焦點，不再是CPI、通脹，而是美國債到頂！

新冠病疫下，由民主黨掌控的美國會和美參議院，對民主黨白宮政府大開綠燈，一度不設國債上限，之後再定在幾近天際邊的31.4萬億美元的上限（圖一）。而這個美國債上限，會於今年1月19日左右見頂（圖二）。之後如何？

高盛經濟師Jan Hatzius於周前在其報告中指出：

The debt limit likely poses the greatest political risk next year, and we expect it to rival the 2011 episode in its disruption to financial markets and the economy.

2011年、2013年美國也鬧國債到上限，共和民主兩黨基於各自黨選民利益（為選票）而各不讓步。結果是美國政府要停擺（關門，不提供服務），見下文《2011年美國債務上限危機》相關文章。

美國債今周（2023年1月12-16日）會見頂，但暫時不會即時出現2011年或2013年美國政府停擺，因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序，去發行短期票據，借入短線（這在一定程度上，可以由美財政部操控）去頂支出，這可以頂到今年9月、10月左右。但由現時到今年10月市場會有乜反應？可以史為鑑。

在國債到頂前30天，市場美國債息會升（圖三），一直到問題解決為止。

當有國債上限爭拗時，美國VIX市場會有大波動，即無論好友淡友，可以隨時被國會爭拗，左一巴，右一巴（圖四）。

雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定，但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚麼今次要擔心，認為「今次債務上限帶來的麻煩，比十年前更高」？

美國眾議院長麥卡錫（McCarthy）在經過15輪投票後才勝出，是164年來最難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中，麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的讓步是向保守派「自由黨團」（Free Caucus）讓步，才當選。而「自由黨團」成員似乎認為美國債務違約不見得是壞事，反而能迫使政府削減支出。

這便麻煩了，如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生，則美國政府停擺，甚至出現前所未有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益，少理美國整體利益。

美國國會是掌控美國財政預算的大管家，今時是由共和黨掌控，如今次美國國會通過了個節約性的財政預算案，此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回來，又由於麥卡錫今次為要贏得支持票，同意修改了一項議會規則，只需一名議員提出動議，就能發起罷黜議長動議（Motion to vacate）。這就會使美國面臨重選議長（又要15輪投票）及債務違約的雙重考驗，兩者其中之一出錯（時間上遲了）就會有美國債務違約。

如出現此情況，美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出，動用存放在美聯儲局的現金，以及暫停付款予政府信託，如社會福利基金等。

如白宮錢緊了，對烏克蘭的軍援怎樣了？美匯怎樣了？美財政部發不了債，市場資金無債可買時，美債息又會升定跌？短息如何？長息如何？都會在在使市場大波動。

美國財政年度是9月30日，美國債上限爭拗會於8月起上場，如在10月1日尚未能解決，麻煩了。

【知識庫】2011年美國債務上限危機

2011年美國債務上限危機涵指美國國會就美國債務上限（debt ceiling）提升的一場激烈爭辯。這場爭議由民主和共和兩黨把持，兩黨在應否加稅、削減開支、提高債務上限問題上存在尖銳矛盾。由於美債已達14兆美元，事件可能導致美國聯邦政府產生主權違約，多項公共服務亦有可能因缺乏營運資金而受到影響，令美國經濟進一步受到打擊，因此被廣泛視為經濟危機。除了美國關注此危機以外，所有持有大量美元的國家亦關注其在此危機中可能的損失。

在激辯當中，共和黨近乎一致反對加稅，認為解決赤字問題只能透過大刀闊斧削減開支，但大部分民主黨員認為必須加稅。兩黨亦就美國憲法應否修訂聯邦政府開支上限、平衡預算案等議題上爭持不下。

共和黨主導的美國眾議院在8月1日以269票對161票通過議案調高舉債上限及減少赤字，未來10年將減少赤字2.5兆美元，而且提高政府的舉債上限至少2.1兆美元，議案中沒有民主黨要求的加稅和平衡預算。民主黨主導的美國參議院在2日以74票對26票通過議案，奧巴馬總統簽署議案，結束債務上限危機。

美國政府替收支帳目制定預算案，一旦出現入不敷出，財政部會經國會授權舉債，填補赤字。在美國立國近兩百年中，國會每年都要商議和授權財政部舉債，但1917年後因應美國介入第一次世界大戰，國會制定出一套「債務上限」框架。在該架構下，只要美國債務不超過債務上限，財政部有權自行舉債。一旦債務上限不敷應用，須由國會通過特別法令提高上限，再由總統簽字確認。

美國立國以來提升了74次債務上限

美國公債的歷史追溯到它的建國。美國獨立戰爭結束後，首個財政收支報告（1791年1月1日）已列出7546萬美元債務。而自1962年起，美國債務上限已提升了74次，其中18次是在列根任內進行，8次是在克林頓任內，7次在喬治．布殊任內，而迄至2011年債務危機前，奧巴馬任內亦已提升上限達3次。截至2011年5月，美國40%政府開支均由借貸支撑。

2011年債務危機發生時，美國財政部形容，要是債務上限不能提升，聯邦政府將要劇減40%開支，影響政府日常運作，屆時財政部將要決定如何運用手上有限的資金，美國債權國亦深恐美國到時不會支付美國國債的利息。由於過去美國債券被不同財經機構視為零風險的投資，美國一旦違約，其國債評級將會迅速調低，重組金融機構的投資組合。財政部指：「要是未能提升債務上限，將導致政府違約，這是美國歷史上史無前例的事件。」

類似的爭論過去亦曾發生。2006年3月，當時擔任民主黨參議員的奧巴馬曾批評小布殊政府增加債務上限，「是領導失敗的徵兆，那是美國政府無力結帳的徵兆」（具有諷刺意味）。最後參議員以52票贊成、48票反對，通過提升債務上限，其中民主黨人一致反對當時的議案。

（以上資料來自「維基百科」）

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多