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市場認為美債危機已過，因為拜登和共和黨議會議長達成提升國債上限的協議，就等周二(30日)、周三(31日)美國國會和參議院通過。關鍵是，會容易被通過嗎？

美國國債上限的爭拗是一場鬧劇，總會有落幕的一天，但落幕前兩黨黨爭，總會找麻煩，為市場帶來不穩定，摩根大通近周也認為提升美國國債基本是一定的事，但有1/4機會被黨爭搞黃。

昨日美國的電子傳媒將這次共和黨美國國會議長麥卡錫與拜登所達成的提升美國債上限事，以一張漫畫挑明了，就是麥卡錫是共和黨奸人，把隻提升國債上限的木馬，帶進美國國會（圖一）。

其他共和黨的美國國會議員也不是吃素的，他們各有表述。

共和黨議員Bob Good有推文表示:聽聞會提升國債上限至4萬億，若是，沒有保守派的共和黨議員會附和（圖二）。

一直以來共和黨有個5人強硬組叫Freedom Caucus，他們是極反對再提升國債上限的，這5人組連同共35位共和黨國會議員，有連串要求，要求耶倫講清楚真正X日是何日，開戰了（圖三）。

共和黨國會議員Ken Buck在推文表示民主黨贏晒，可以不負責任地大花（圖四）。

美「息」勿近

2023年美國債約佔美GDP的118%，只要以後仍是入不敷支，債務以每年2%速度上升，到2053年，美國國債就達到該年GDP的195%（圖五），美國怎有機會還債？

簡括言，今次這個所謂的美國債deal，只是提升國債上限兩年至2025年，這兩年內白宮要減支出1%至2%，但國防開支則不可減。

這個Deal，共有99頁紙，基本上可以不看，等美國參眾兩院鬥完，鬧完先啦！這場戲會鬥至幾時完？不知。市場會有幾波動？不知，反正鬧劇一場。但肯定會超逾6月10日或更後，因為Freedom Caucus要耶倫攤明X日是何日（圖三），擺明就是要挑戰耶倫，話佢講大話，拿X日來嚇人，逼議員就範好速速通過提高美國債上限。至於會否玩出火，不知了。一言括之，美「息」勿近。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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