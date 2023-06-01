加入最愛專欄 收藏文章

美提國債上限紛擾終告段落，可能會於港周三(31日)晚，由美國眾議院表決。如通過接受共和黨議長麥卡錫與拜登妥協下的方案，就萬事大吉，但如這個提債方案醜婦不獲美眾議員一眾家翁接納，那就麻煩了。

這個醜婦見家翁的必然事，在今年1月已被安排了。1月16日筆者有文:《美債違約？》（圖一）就報道過:

高盛經濟師Jan Hatzius於1月上旬在其報告中指出:

The debt limit likely poses the greatest political risk next year, and we expect it to rival the 2011 episode in its disruption to financial markets and the economy.

2011年、2013年美國也鬧國債到上限，共和民主兩黨基於各自黨選民利益(為選票)而各不讓步。結果是美國政府要停擺(關門，不提供服務)。

美國債1月16-20日會見頂，但暫時不會即時出現2011年或2013年美國政府停擺，因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序，去發行短期票據，借入短線(這在一定程度上，可以由美財政部操控)去頂支出，這可以頂到今年9月、10月左右。但由現時到今年10月市場會有乜反應？可以史為鑑。

在國債到頂前30天，市場美國債息會升，一直到問題解決為止。

當有國債上限爭拗時，美國VIX市場會有大波動，即無論好友淡友，可以隨時被國會爭拗，左一巴，右一巴。

雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定，但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚麼今次要擔心，認為「今次債務上限帶來的麻煩，比十年前更高」？



美國眾議院長麥卡錫(Mc Carthy)在經過15輪投票後才勝出，是164年來最難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中，麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的讓步是向保守派「自由黨團」(Free Caucus)讓步，才當選。而「自由黨團」成員似乎認為美國債務違約不見得是壞事，反而能迫使政府削減支出。

這便麻煩了，如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生，則美國政府停擺，甚至出現前所未有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益，少理美國整體利益。

美國國會是掌控美國財政預算的大管家，今時是由共和黨掌控，如今次美國國會通過了個節約性的財政預算案，此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回來，又由於麥卡錫今次為要贏得支持票，同意修改了一項議會規則，只需一名議員提出動議，就能發起罷黜議長動議(Motion to vacate)。這就會使美國面臨重選議長(又要15輪投票)及債務違約的雙重考驗，兩者其中之一出錯(時間上遲了)就會有美國債務違約。

如出現此情況，美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出，動用存放在美聯儲局的現金，以及暫停付款予政府信託，如社會福利基金等。

麥卡錫可能是最大變數

美國眾議院共和黨的家翁們有幾不like麥卡錫與拜登造出來的醜婦？（圖二至圖四）

自由團黨可能會出到他們早於今年1月已部署好的撒手鐧，把麥卡錫這位主席拉下馬，真做到。美眾議員第一件事是要重選議長，1月時，麥卡錫是要經歷15次協商選舉，才被選出來，就算選一次是要一天，也要15天，如選一次要三天，那就要45天或以上。

麥卡錫與拜登這個deal在共和黨人言有幾醜，我們不用理，只要留意圖五和圖六便是。

圖五是市場認為提升債務上限危機已解，故有關的恐懼指數下跌了，如果麥卡錫的主席位真被拉下馬，這個指數應回升。如回升不逾上次高位，即是市場仍是樂觀的。

圖六是市場認為提升債務上限危機已解，故T-Bill息下，如無意外，T-Bill息會於6月底再下，至7月初見出低位，然後稍回升後，便穩定下來，但如這個債務危機要十多日以至逾月先能解決，這個T-Bill息率曲綫就會聞「鬥」起舞，金融市場有多紛亂，等看戲。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多