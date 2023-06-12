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1971年8月16日美總統尼克遜毁約，再不許以35美元換一盎斯黃金，沒有了兌金的制約，美元便濫印不止。上周又提高了美發國債上限至50兆美元，環球諸國仍會接受嗎？不了。

2023年8月22日，有17個國家會參加一個由金磚五國牽頭的金融會議，討論怎去成立一個新貨幣聯盟去抗衡濫印不止的美元。

金磚五國是指巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。而17個國家是:阿富汗、孟加拉、白俄羅斯，哈薩克斯坦共和國、墨西哥、尼加拉瓜、尼日利亞、巴基斯坦、塞內加爾、蘇丹、敘利亞、泰國、突尼西亞、土耳其、烏拉圭、委內瑞拉和辛巴威。

這個名單日後應還會加長，但就光這個可能不少讀者感到只是蝦兵蟹將，沒有甚麼能耐，但……

如果沙特日後加入，則沙特、俄羅斯已是世界三大石油生產國的兩大，另一大是美國。

只要俄羅斯、中國、巴西和印度合在一起，已是全球七大地表國家中的四位，已佔全球表土的30%及在其上的資源。

金磚五國生產了全球50%的小麥和15%的黃金產量(南非等國未計)。

中國、印度、巴西、俄羅斯是全球9個人口最多國的4個國家，共有40%全球人口，共32億人，這個人口量可以是負累但亦可以是機遇。

中國、印度、巴西、俄羅斯、沙特的GDP合共29兆美元，是全球名義GDP的28%。但如以平價購買力算(purchasing power parity)則金磚五國的GDP佔比會是54%。

軍事上，中國、俄羅斯的核武力量是全球兩大，另一大是美國。

故從國土面積、人口、能源產出、GDP、糧食產出和核武力量，這個5+17(或之後更多國家會加入)都是一個不可忽視的經濟體。

有認為5+17可以是一盤散沙，合作不會久，蘇丹不也打內戰了？的確可以是一盤散沙，但十分好彩，美國近年的制裁這個制裁那個，凍結那國的美元資產，凍結那個不順眼人的資產。就為這盤散沙提供了強力黏合劑，迫使這5+17(或更多)站在同一陣綫去抗衡美元霸權，結果是會帶來去美元化後果。

今年4月25日，筆者有文:《對去美元化的誤解》（見圖一），主要是指出，要美元殞落是要上百年。但在短期內，仍是可以把美元霸主，卸去一手或一足，使美元霸主跛了便是。

今年4月27日，筆者有文:《溫水煮蛙去美元》（見圖二），講的就是:今時去美元是指去美元在某些國家間的貿易貨幣功能。文中提到:

巴西總統盧拉講去美元，是在貿易上不用美元。

印尼央行總裁Warjiyo:「在東協，我們還與泰國、馬來西亞、新加坡和菲律賓合作，這就是我們所說的LCT(本幣交易)，這將減少美元的使用，並增加國家間貿易和投資結算中的貨幣多樣化。」

印尼央行總裁Warjiyo就正確地闡述了今時的去美元化，是甚麼樣的去美元化，在貿易以外的去美元化是想多了、想錯了、想前了。

(Shutterstock)

隨著中俄貿易不用美元，中沙特石油基建交易不用美元，印尼東協、中國、日本、泰國在貿易中不用美元，巴西跟中國貿易不用美元，法國跟中國的空中巴士交易不用美元而用人民幣……在可見的一兩年內，美元在國際(起碼上述國家)上的貿易功能將被廢了一大截。因為以上這些國家的國際貿易佔比很大、很大，有幾大？等一兩年等到國際貿易數據出來後就確實了，今時有估是佔了80%，如此大佔比，唔知信唔信好。

但這很快會揭盅了，今年8月22至24日，金磚五國會在南非德本(Durban)召開首腦會議，會上會議出個怎樣的貨幣聯盟來，有待觀察。但2023年8月22日應是去美元的一個歷史性時刻。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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