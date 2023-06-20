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美國國務卿布林肯訪華，雖顯示了中美雙方都有意改善極度緊張的關係，但中美關係實難言「破冰」。所謂「冰凍三尺，非一日之寒」，這「三尺之冰」，其中一「寒」乃來自美元霸權。

（istock）

本月初，香港證監會前主席沈聯濤，在「財新夏季峰會」論壇上，以港大亞洲全球研究院傑出研究員，以及馬來西亞宏願開放大學(WOU)喬治市開放及高等研究院主席的身份，宏觀探討「人民幣國際化及去美元化--機遇或威脅」議題，投資者今時再看，會有頗多啟發。

美國動輒利用美元要脅，甚至進行制裁的霸權行為一直令不少國家敢怒而不敢言，但「去美元化」卻自今年4月，巴西總統盧拉(Lula da Silva)訪華時再次掀熱烈討論。他說：

「每晚我都會問自己，為甚麼所有國家都必須以美元為基礎進行貿易？為甚麼我們不能以自己的貨幣為基礎進行交易？在金本位制度消失後，是誰決定美元是國際貨幣？」

人民幣國際化不等於去美元化

盧拉在上海明知故問，與其說是「有感而發」，不如說是另有所指，並再次引發人民幣「將會」取代美元地位的熱烈討論。至於「將會」，到底是甚麼時候，它會多快到來，那些熱衷於討論人民幣「取代」美元的分析員、評論員都不太理會。

在該峰會上，沈聯濤的研判是：人民幣國際化，並不等於去美元化。這就解鎖了部分投資者或經濟學家，對人民幣國際化與去美元化兩者之間「非此即彼」的迷思。他同時指出，美元一旦喪失主導地位，是美國自己輸掉的，而不是其他國家爭取得到的。大有「秦失其鹿，天下共逐之」的意味。

圖一顯示了截至去年4月，全球100萬億(美元．下同)生產總值(GDP)的分布。沈聯濤指出，地緣政治的對抗持續造成了全球多極競爭。美中兩國佔了全球GDP最大的兩個份額，分別是：逾25%及約20%。據中國社科院估計，中國作為美國的競爭對手，其GDP約是美國GDP的78.6%及其淨財富的80%。

在「卧榻之側，豈容他人鼾睡」的思維下，美國怎會容許中國跟車太貼？更何況按這圖數據預計，中國於2030年，即不用7年之後，中國的GDP將超越美國！這對美國這個自1871年以來，便一直是世界「冧巴溫」的經濟體來說，150多年實際利益及無形的冠冕，會在7年內便將失去，真是情何以堪！

GDP萬億俱樂部的暗湧

全球「多極」競爭當然不單只有中、美，作為具有淨盈餘地區及國家，例如歐盟(16.6萬億)和日本(4.9萬億)，以及「萬億級」強國的崛興，例如印度(3.3萬億)、南韓、巴西、俄羅斯(各1.8萬億)、伊朗(1.7萬億)、印尼、墨西哥(各1.3萬億)等，這些國家在環球金融及資本市場所扮演的角色及其作用，也很值得留意。最諷刺的是，今時在國際經濟及金融市場較有話語權的國家，普遍是赤字國家，赤字總額比其他有盈餘的國家及地區還要多（表）！明知那些國家都外強中乾，卻要聽它們的話，國際社會不忿的心情，不言而喻。

全球GDP形勢如此，暗湧固然多，明浪也不少。麥肯錫的全球資產負債表宏觀趨勢(1970至2020年)（圖二）就顯示了，約自2020年起，全球債務增長而超越了GDP，而由債務驅動的經濟增長緩慢，而且缺乏生產力的提升，造成通脹威脅。

美元地位難以撼動

話雖如此，如看2020年全球股、債市場，美國均佔市場約4成(38%)（圖三），便知道美國(美元)在全球金融市場的領導地位不容易被撼動。由於美國科技股在2010至2020年間表現優異，確實帶動了其間美股市場佔有率上升，相對之下，歐盟市場份額則持續下降。

此外，新興市場對長期退休金及社會保障/保險基金發展不足，以及對證券市場關注不足，無法對債務的依賴去槓桿化，都是令美國可以繼續維持美元霸權的因素。

事實上，美國企業包括金融機構，一直從全球化的結果中獲利不少（圖四）。試問華爾街以套戥、槓桿化的投資，並透過外國直接投資(FDI)或外國投資組合投資(FPI)的模式，投資於新興市場經濟體，是否還會繼續與其他國家脫勾？

美國政府不願也不會輕易放棄美元霸權，美國金融機構食髓知味，飽食卻不饜足，怎不遏制中國(人民幣)的崛起？但正如沈聯濤所說，人民幣國際化，並不等於去美元化，大可「各有各做」。打鐵還須自身硬，人民幣可怎樣進一步走向世界？明天(21日)續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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