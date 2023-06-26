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美股自5月以來長升長有，幾時會壽終？有分析認為，不會。如斯看好，可有依據？

最大依據是，今時股市未曾出現2000年和2007年股災前的見頂形態。

有謂熊市是在興高采烈時出現，其中尤以企業大力借貸去擴張後，一個突變(向壞的消息)冚過來，就會出現剎那光輝不是永恒的悲劇，跌。圖一見出2000年3月及2007年10月時的公司擴張見頂後便急回落。雖然今時美國公司的擴張度不及2000年及2007年時，但在2020年，美企業的擴張度（圖一藍圈），是較2000年和2007年猶高，之後亦確下挫至0水平。再跌不下去，是因為在2020年美聯儲局搞了個RPP(隔夜存款)，將市場閒置資金，以0.5厘息寄泊在美聯儲局，這個RRP由2020年的3000億美元升至今時的2萬多億美元。這批資金之所以甘願收取微小的0.5厘息也不挪去投資，是因為外邊風大雨大不敢去投資，而這批閒置資金在目前是可以隨時出來執平貨。但所謂的平貨是甚麼？就是上周五(23日)文中所提的7隻：微軟(MSFT)、蘋果(AAPL)、谷歌(GOOG)、英偉達(NVDA)、特斯拉(TSLA)、亞馬遜(AMZN)、Meta(META)。它們是主要科技成分股，當資金高度集中在少數股份時，而當這些股又是指數重要的成分股時，大市(指數)要跌就不易。但市場可否長期只炒一小撮股？如果股市的升幅榜不能擴充時，這是個不全面的升市，不可以謂大市好，只可以謂是指數好，是未可長持的。一如上周五文所言，當升幅榜不能擴充，只炒這七雄時，再升多20%，怕七雄變七熊。

這個閒置資金(excess liquidity)是美聯儲局大量印鈔(QE)下的產物。但隨著美聯儲局加息，QT(如果有的話)，市場利息的上升，這個閒置資金將會日趨減少。圖二的環球excess liquidity與納斯達克指數是有正向相關走向。但目前這個環球excess liquidity會否在環球央行加息之下，逐漸凋零？若是，流動性少了，美股將如何（圖三）？

(Shutterstock)

由於美聯儲局加息已逾一年，市場上的牛氣已被殺去一截，所以，以牛熊心態算，今時牛友是不如2000年、2007年如斯高。但如牛友不多，市場的寬度(即雞犬皆升)亦不見高（見表）。

今時美股跟2000年與2007年頂部相似的是：周期調整後的市盈率(PE)、市銷率(PS)、市帳率(PB)、整體市值與GDP之比，尤其是整體市值與GDP之比，是每次見頂的一個重要指標，雖然這些指標可以在高平台上延伸很久、很久，才現股災，所以在目前環境下不要輕言美股有股災。但如經濟一差，出現衰退，以上所有今時為美股牛護航的白武士，都會一夜間變成烏鴉。明天(27日)再談。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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