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美股有過幾次特大股災--1929、1973、2000年，這三次特大股災都有兩個共通點，就是銀根收緊、加息，和少數重磅股大升以至泡沫化。

（istock）

股災前銀根收緊

1929年的股災之前十八個月，銀根一直收緊，而災前九個月，當時的泡沫股與其他普通股，股價背道而馳。當時的泡沫股是今時叫的公用股，而在當時是因為美國電氣化剛開始，是新事物，與今時的科技股類似。

圖一說明了上述，既然美國銀根緊了，何來資金再支持泡沫股上升？1. 經紀貸款做孖展；2. 海外銀行提供資金，這些海外銀行包括歐洲銀行和日本銀行。

圖二是當時美經紀貸款對1929年的股災起了火上澆油作用。

1973年的股災亦見在1972年3月，美國銀根一度收緊，美3月期票息便升。在4、5月時，雖然美國銀根再度擴張，但3月期票息卻一直上升，美聯儲局放水壓不了息上（圖三）。

同期美股的重磅股一直升，但普羅股票價卻不升，背馳了9個月後，股災了（圖四）。

2000年的科網潮爆破，今時看來，是當時的投資者財(貪心鬼)迷心竅。當時的標普500(代表普羅股票)與納指100出現了驚天大差異（圖五）。

2000年1月美國M1貨幣供應便收縮，而當年納指則升至3月便瓜得（圖六）。

在股災過程中，泡沫股不一定會立即死。在2000年科網潮爆破時，Cisco是依時在4月回下（圖七），但有隻Juniper Network卻可撑到10月才跌（圖八）。

2023年，又見重磅科技股，七金剛頂起成個天（圖九）。如今亦已抽銀根及加息已做了十三個月(由去年3月起計)，是否又到了危險期？可以的。最近市場上是多了做Call的單量（圖十），此同做孖展相若，都是推了股價上虛位，現在等的是幾時引火自焚。

這個焚「股」錄幾時出現？考起。對2000年科網潮爆，Ray Dalio在1995年起便拉警報。索羅斯的量子基金於1997至98年間沽空科網股，但沽早了兩至三年，結果是蝕了逾7億美元。另今時的重磅科技股其財務狀況是健康的，未必咁易死；死的，會是那些沒有利潤或利潤不足的後進科技股。

一句話：醒扒。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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