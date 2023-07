加入最愛專欄 收藏文章

今天(19日)筆者文是大隻講,講「新世界.新貨幣」(New Money, New World)。

今年6月12日,筆者曾為文大隻講(圖一):「8月22日,齊來去美元」,講的就是「新世界.新貨幣」事(圖二)。推文內的中文不是筆者譯,是谷歌的中文繙譯。不知是谷歌的電腦繙譯「渣」,還是有心譯錯,文中的「歐盟」,應是「金磚五國」。錯成咁,哎,唔睇埋原文,真係俾谷歌害死。

這個「新世界.新貨幣」是於7月7日,由在肯亞的俄羅斯使館發推文挑起(圖三),跟著有財金官員和南非前統計官員跟進發言(圖四、圖五)。

耶倫對這個挑戰美元霸主地位之舉,一再表示,美元地位穩,推不倒。上周她言:

「I just want to reiterate what I've said in the past, which is I think the United States can rest assured that the dollar is going to play the dominant role in facilitating international transactions and serving as a reserve currency in the years ahead.

I don't see that role being threatened by any development including the one that you've mentioned [BRICS common currency].」

但一位前白宮經濟顧問團的經濟師Joseph W. Sullivan則認為金磚五國這個新貨幣是可以有去美元的效果(圖六)。

留意8月22日金磚五國會議

這個新貨幣是由黃金背書,那麼將會在哪個黃金中心作交易中心及清算所?當然不會是芝加哥期貨交易所,亦不會是倫敦金屬交易所,也應不會是上海的黃金交易所,而是新的NDB--New Development Bank新發展銀行作清算所(圖七)。

迄至目前,彭博曾「依貓」了俄、印、巴西、南非的央行,以求印證,但未獲回覆。奇怪,點解無「依貓」人行呢?……

由於金磚五國中的四間央行都無表態,筆者此文也就此打住,大家留意8月22日金磚五國會啦!

補一句,不知普京,這位被國際罪犯法庭ICC通緝的犯人,會否出席這個重要的會議呢?如果他出席,新世界九成會有新貨幣了。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎!► 了解詳情