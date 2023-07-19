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今天(19日)筆者文是大隻講，講「新世界．新貨幣」(New Money, New World)。

今年6月12日，筆者曾為文大隻講（圖一）：「8月22日，齊來去美元」，講的就是「新世界．新貨幣」事（圖二）。推文內的中文不是筆者譯，是谷歌的中文繙譯。不知是谷歌的電腦繙譯「渣」，還是有心譯錯，文中的「歐盟」，應是「金磚五國」。錯成咁，哎，唔睇埋原文，真係俾谷歌害死。

這個「新世界．新貨幣」是於7月7日，由在肯亞的俄羅斯使館發推文挑起（圖三），跟著有財金官員和南非前統計官員跟進發言（圖四、圖五）。

耶倫對這個挑戰美元霸主地位之舉，一再表示，美元地位穩，推不倒。上周她言：

「I just want to reiterate what I've said in the past, which is I think the United States can rest assured that the dollar is going to play the dominant role in facilitating international transactions and serving as a reserve currency in the years ahead.

I don't see that role being threatened by any development including the one that you've mentioned [BRICS common currency].」

但一位前白宮經濟顧問團的經濟師Joseph W. Sullivan則認為金磚五國這個新貨幣是可以有去美元的效果（圖六）。

留意8月22日金磚五國會議

這個新貨幣是由黃金背書，那麼將會在哪個黃金中心作交易中心及清算所？當然不會是芝加哥期貨交易所，亦不會是倫敦金屬交易所，也應不會是上海的黃金交易所，而是新的NDB--New Development Bank新發展銀行作清算所（圖七）。

迄至目前，彭博曾「依貓」了俄、印、巴西、南非的央行，以求印證，但未獲回覆。奇怪，點解無「依貓」人行呢？……

由於金磚五國中的四間央行都無表態，筆者此文也就此打住，大家留意8月22日金磚五國會啦！

補一句，不知普京，這位被國際罪犯法庭ICC通緝的犯人，會否出席這個重要的會議呢？如果他出席，新世界九成會有新貨幣了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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