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美國前國務卿基辛格曾說：誰控制了糧食，就控制了人類；誰控制了石油，就控制了所有國家。意味著：誰能控制能源，誰就能控制世界。美國很想控制世界，但在石油這問題上，卻做錯了許多，搞到內外沸騰，搞垮美國經濟事小，令全球經濟陪葬事大。

美國戰略石油儲備（SPR）少，拜登卻置國家安全於不顧。過去3個多月，為降通脹，他一直動用美國SPR以遏油價，但抽油後卻不及時回補。美國石油協會（API）上周公布的數據就顯示，美國所有油品的庫存量均減少，汽油價應聲急升至今年高位，批發價同步急升，汽油零售價勢將急升（圖一），不難預見，美國的經濟民生將受困。

不補SPR 政治先於戰略

API數據顯示，截至上周五（7月28日），美國原油庫存按周減少1540萬桶，遠超過市場預期減少的90萬桶；汽油庫存連降3星期，按周續減少168.2萬桶，減幅同樣超過市場預期；蒸餾油庫存則意外地也減少51.2萬桶，而庫欣原油庫存更是連減4周。總之，美國缺油。

可是，拜登不從「戰略」去考慮SPR，反而先以政治考慮。他不填補石油儲備，很大可能是估算，大選在即，只要捱到任期屆滿不出亂子，就交由下任政府再搞，今時「過咗海就神仙」，反正下屆自己能否連任也充滿著變數。

因此，即使拜登曾承諾會補回SPR，但全都是空頭支票（圖二）。原本美國能源部說會購買「巨額」600萬桶含硫原油，數量也只相當於SPR每兩周的消耗量，但3星期後，拜登政府又「縮沙」，指因預計油價續升，故撤回買油提案。其實，美國去年已從SPR中，動用了創紀錄的1.8億桶原油，即使真的買600萬桶，都是杯水車薪，做下門面工夫。

OPEC+減產 市場缺油

美國官員嘗試為買油「縮沙」的舉措解畫，說是根據「市場情況」來做決定。近幾星期，石油供應緊張確實導致全球油價升至每桶80美元以上，這不單是石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布減產所致，也因俄羅斯原油突破了西方國家禁運的上限，烏拉爾原油價躍升所致。拜登拖延，甚至不補回SPR，當有真正需要時，美國必將被迫以超高價買油，要捱貴油。

先說OPEC+減產。沙特阿拉伯宣布，從7月開始每天減產100萬桶石油，加上8個OPEC+國家在4月宣布減產後，預計未來幾個月，油價將續升。當石油在數周，甚至數天內，升逾100美元時，美儲局便會進一步加息。

俄油價破G7上限

俄羅斯同樣減少了原油出口。西方國家原本因俄烏戰爭而制裁俄羅斯，迫使俄以折扣價銷售原油，俄油遂轉輸往亞洲（圖三），其中印度在過去1年，已成為俄油的主要買家（圖四），但整體上，俄持續減少對國際市場的供應。截至7月30日的4個星期內，俄羅斯海運原油量跌至1月初以來的最低水平。俄4周平均原油發貨量每天減少15.4萬桶，至約210萬桶，較5月中的高位每天減少了90.5萬桶，也比俄油減產的基準月2月份減少了40萬桶（圖三）。

雖說印度是俄油主要買家，但相信未來印度買俄油會收收手。除因印度煉油廠有基礎設施限制等問題之外，印度也憂心若長期買俄油，會損害與中東油的供應關係。同時要顧及來自美國的壓力，因美制裁俄就是要打擊俄經濟，印不宜買俄油。

其實，不但印度不願買，俄羅斯又何嘗願賣？俄就沒想到印度會轉售油予「不友好」陣營嗎？在印不願買，俄不願賣的情況下，俄油對印度的供應量急跌（圖四），而對亞洲「未知國家」的供油量卻有所增加。俄油不流向美歐，也減少輸往以西方國家為主的市場，導致俄國烏拉爾原油平均價在7月份急升16.4%至每桶64.37美元，遠高於七國集團（G7）對俄羅斯油價設定的60美元上限。減低了不買俄油的制裁成效之餘，反增因油價而帶來的經濟壓力及困局。

美國缺油，油價又貴，拜登點算？繼續打SPR的主意？以拜登這個只顧眼前的大花筒（big spender）作風，先花盡美國財政部的錢，再先使未來「油」絕不出奇，但另一答案恐怕是距美國幾千里之外的敘利亞。

美在敘國搶油

美國2014年以反恐為名，出兵敘利亞；至2018年底，美國雖已宣布從敘利亞撤軍，但至今依然在敘國駐軍，為的是甚麼？敘利亞外交部資料顯示，美軍及其支持的武裝對敘國造成259億美元的直接損失，其中石油、天然氣和礦產被盜，損失達198億美元。

去年12月僅10餘天內，美軍及其保護下的反政府武裝就3次在敘利亞盜運石油資源，運往伊拉克。去年上半年，敘利亞石油產量便有八成以上遭美軍及其支持的武裝勢力掠奪。

英國前首席科學顧問金爵士（Sir David King）曾預言，20年前的美伊戰爭（2003至2010年）是新世紀首場爭奪資源的戰爭，當年美國出兵是為了搶奪能源。昨日伊拉克，今天敘利亞，命運不也相同？

搶歸搶，敘利亞的油產量是不足以支持美國這隻食油巨獸的。誰可想到，「缺油」會是本來油資源豐富的美國未來的噩夢？但現實就是如此。

油價難下，港股的「三桶油」有得諗。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）











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