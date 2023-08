加入最愛專欄 收藏文章

8月8日,穆迪下調美國10家中小型銀行的評級,同時亦將幾家大型貸款銀行列入負面觀察名單,標普的地方銀行指數立跌3%(圖一)。

耶倫任美聯儲局主席時,曾豪言,2008年雷曼爆破後,美金融界的改革將會杜絕美國金融危機的再現。結果?

今年3月出現了矽谷銀行、第一共和銀行等的爆破危機。

摩根大通收購了有危機的第一共和銀行後,亦謂美小型銀行之後安全了。結果?

周前德州一家地區小型銀行被美監管機構勒令收購。到8月8日,穆迪將10家美中小型銀行評級下調,原因是:

1. 利息迭連上升使這些銀行經營吃力;

2. 監管當局要求銀行界提高資本,會使這些銀行的資本比出現危機;

3. 商業樓宇信貸有危機。

穆迪的三個致危原因並不新鮮,是知之已久的事實。

美聯儲局迭連加息,使到所有美國銀行所投資的長年期美國國債,因債息升、債價跌關係,而陷入個蝕本境地。沽出會蝕本,即銷減了原先資本,會立馬出血;不沽出去,又會壓死資本,做不了新借貸,即未來盈利會紮炮,是早報喪與遲報喪之別。

美國的中小銀行,是各個地區的商業樓宇、商場的最大貸款者。疫情以來,有能力遷移的人為避疫,便移居遠郊,以前旺過旺角的地區便人口減少,即消費者減少,不少mall變成鬼mall。又因可在家工作,寫字樓樓面需求減少,寫字樓租不出去,不少業主便無力償還貸款,致不少地區性的中小型銀行在這類的呆壞帳上升。

就是因為有上述兩個危機,美監管機構為防患未然,要求銀行提高資本額。這個政令使到不少銀行在資本需求急增,如發不了債,發不了股,便會出現資本額未符法定要求,你評級公司怎能不降這些銀行的評級?

穆迪所講的三個下調銀行評級的原因,能否在短期內解決?解不了。結果就是圖一短期難有翻身日。

圖二則是在矽谷銀行爆煲後的整體表現。會不會翻身?看穆迪怎評。

「Rising funding costs and declining income metrics will erode profitability, the first buffer against losses,」Moody's wrote in a separate note explaining the moves.」

「Asset risk is rising, in particular for small and midsize banks with large CRE exposures.」

資金成本上升(美聯儲局話高息要維持在高水平一個長時期,資金成本怎可降?)收入下跌會侵蝕未來盈利,盈利減就抵不了任何閃失。

CRE(商業樓宇借貸)多的銀行,其資產風險會增大。

結果?穆迪再言:

「We continue to expect a mild recession in early 2024, and given the funding strains on the U.S. banking sector, there will likely be a tightening of credit conditions and rising loan losses for U.S. banks.」

預期在2024年初會有個溫和衰退,按目前銀行的資金緊絀趨勢,將會有借貸困難和呆壞帳增多。

10家中小型銀行信貸評級被降可能是小菜一碟,所以銀行名稱也不用列出來予各位看。亦有11家借貸者被列入負面觀察名單,這也可以是小菜。但穆迪將那6家巨頭銀行列入可能下調名單各位就不能不知,這6家其中包括:

.紐約梅隆銀行(排名第13);

.美國合眾銀行(排名第7);

.道富銀行(之前管理香港盈富基金(02800),排名第16);

.Truist Financial(排名第8)。

其他兩間筆者找不到,穆迪下調評級一來,美聯儲局和美財政部怎評穆迪此舉?「Financial system is resilient as ever」,金融系統穩如磐石。

市場重燃恐慌情緒

市場投資者,重燃恐慌情緒。銀行股普遍下跌,高盛、美銀下跌約2%,被關注的紐約梅隆銀行下跌1.3%(少過高盛和美銀喎),摩根大通下跌0.6%。而市場波動指數VIX(圖三),一度升至兩個月高點。

道指一度跌465點(圖四),收市時回彈,只跌158.64點,跌幅0.45%(神奇嗎?),收於35314.49。真是如美聯儲局,美財政部所言,無事嘅?

筆者都相信短期真無事,因為美聯儲局和美財政部都會用個在紐約美聯儲局內的市場穩定小組去穩定穩定市場。但到2024年初,當更多美銀行會因商業樓宇信貸呆壞帳惡化,而美聯儲局又真敢於9月加息時,美國的銀行業會否飄搖到穩定都穩定唔到?

筆者不知,只能謂走著瞧。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











