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恒大(03333)、碧桂園(02007)、中植、中融，一度被譽為中國最佳的民營企業，為何今時淪為債禍漩渦？有人說這是三十年來三角債的發酵，這說法看似是，因為都是A欠B，B欠C，C又欠A。但三十年前的三角債和今時的所謂「三角債」有極大不相似。

三十多年前，中國剛開放，由計劃經濟跳到市場經濟，有很多的前路不明，所以鄧小平就講要摸著石頭過河。但市場「河水洶湧」，而當時的主管者，主要是由國企拆出來的所謂民企經理，是沒有足夠的財經和商管認識。又由於開放後的考核尺度是只理有沒有經濟增長、GDP，結果就是各企業不理銷情，一味無序擴張，致貨品賣不出，沒有現金回流，還不了債，便形成了A欠B、B欠C、C欠A的現象（圖一）。因為當時的「民企」(由國企拆出來的)，不都是國家的嘛，欠你的也不就是欠國家的嘛，國家欠國家有甚麼大不了！於是這個三角債就在朱鎔基接手時滾到3000億元(人民幣．下同)，其時中國的GDP總值約是1.8萬多億元。由於仍是開放初期，這些債以地方債，包括國企間的欠債為主。國企欠債寫張白紙條、蓋個章便是，稱為白紙條。

朱鎔基上場，摸準了這個三角債的源頭是在生產部門，即國企，即政府債務上，於是就將全國分片包干，將全國分為華北、東北、華東、中南、西南、西北六大區，分別進行三角債清理工作（圖二）。

首先查出誰欠誰，源頭在哪裏，朱鎔基先在重災區東北區著手，對債務源頭的國企注資，再一級一級地還、拆債，結果是三個月內基本清理掉。跟著就是向其他五區推廣，數年下來，全國15萬戶企業參加了清理。用於清欠的專項貸款為300億元，用於清欠專項資金為210億元，合計注資逾500億元，共計清理拖欠款項1600多億元。

用500億元，清理了1600多億元，效益是1:3，十分了不起。但要留意，這是清理，不是清欠，欠的債，仍是要還，只是重組了債務，銀行再提供了貸款予企業，再透過企業的有效益經營去盈利、還債。

自朱鎔基以來的數任總理，都接手處理過三角債，朱鎔基接手了李鵬的，李克強接手了溫家寶的，李強接手了李克強的。唯一沒有接手/處理三角債的，是溫家寶，他於雷曼爆破期間，發了4萬億債，去幫美國度難關，但就落得了中國又啟動了三角債。但這次三角債的主角，不再是國企，而是民營企業，那些講國進民退、民進國退者，基本上就少去理解，民進的資金從何而來。

參考消息網5月16日報道，調整防疫措施後，中國經濟有反彈，但民營企業經濟活動仍然低迷，統計顯示民間固定資產投資同比僅增0.6%，而私營工業企業利潤總額下降23%。

據國內《民生周刊》報道，一項調查100家民企發現，約86%受訪企業稱存在帳款被拖欠，其中36%的企業被拖欠6個月以上，導致企業面臨三大難題之一，其他難題包括定單不足和投資意願不強。

中國銀行去年8月一篇文章估計全國逾期帳款金額在6.7萬億元以上，給中小企業帶來巨大挑戰。

參考消息網再報道，今年3月，國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師姚景源表示：「去年生產出來的東西無法賣出去，導致企業庫存增加，進而導致企業之間互相拖欠貸款，最終形成老話講的三角債。」

與此同時，外需疲軟可能令中國中小企面臨的挑戰加劇。

三角債問題再浮現了，要怎解決？

不讓金融債爆煲

朱鎔基時代，中國仍是大部分在計劃經濟下，他一聲令下，可以要求銀行讓利，承擔呆壞帳，亦可要求「政府債」為主的三角債中的債主、債仔配合要求拆債。但今時的三角債是「社會化」，債主和債仔不再是政府可以指令去拆債，更重要的有關的債不是如朱鎔基時期的「白紙條」，有欠無息，更無還款期。今時的債是以金融產品為主，有息，有還款期。

處理金融債先盡量不讓其爆煲，安排還息，展期債務，使債成為有拖無欠(息)，爭取時間才逐步還本。還本，也不一定要還百分百之本，而是有hair cut，究竟是一元還五角，還是三角、兩角、一角，不好說。特朗普就曾破產過N次，都是一元只還唔知幾多角，也可破產到仍然做富翁、做總統，所以欠債不必怕，最緊要欠得大，大到債主認為你不能倒，債仔最有話事權。

今時任何欠債內房，只要他話破產，你們債主來接受資產啦！債主一看是百幾幢未建成樓宇，接收後，還要投資去落成樓宇，再要設法賣出去，易呀！咁就有哪個債主敢逼死你。所以內房債看似危險，其實因為他們借得大，是可以有危但有機的。

但民企的欠債就要認真處理，因為他們的債，未能大到可號令債主。所以國家應好好地照顧他們，不妨考慮朱鎔基時期的對有前途，但一時陷困的民企予以援手，怎判斷企業有前途？兩個驗測標準：

生產必須有質量；主管必須有道德。

最佳樣辦：華為、任正非。

生產無質量的企業，死不足惜。無道德的主管不可扶持，買企業是買管理層。朱鎔基時期的白紙條其中不少是高管吃喝玩樂時的欠單，這些高管應考慮以玩忽職守，以至貪污行賄罪治之。

生產有質量但賣不出，是市場需求轉，但質優貨品打折仍可售出。只要主管有道德，自然找到好人才來轉型。不少民營企業陷債務危機，有時是人太聰明，不肯穩步前進，而是不道德地躍進。結果是躍入債務深淵。老白干的管理層前日發報告指沒有買入中植或中融的金融產品，就是不為「息」誘的道德行為，純商業講，誰不想賺多啲，但如買了這些高息產品，今時就要悔了。

中央今時也是從支援中小企來發力，看似滴水無力。但筆者耕田，知道滴灌威力，可以在沙漠造林，種出全球最多的番茄和辣椒產量，這點以後講。

總結：今次三角債，有危有機，但筆者相信，懂企業經營的李強，可應付當前困局。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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