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市場一直密切關注美聯儲局未來的利率政策，縱使預計聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀錄內容不會有太大驚喜，但專業投資者仍希望找到，美聯儲局在評估經濟增長動力時的蛛絲馬迹。結果？會議紀錄被指「超鷹」，令美股、債及大宗商品齊齊應聲下跌。

美聯儲局經常強調看數據，而通脹指標又似在回落，不少人遂樂觀地預期，美聯儲局將調整政策，而且不久便會開始減息。既有期待，哪怕期待很小，都會帶來失望。看美股（圖一至圖三）、債（圖四）、商品之跌，便可知失望之大。

FOMC的會議紀錄究竟說了些甚麼，令股、債、商品均跌？其中商品如油價(WTI)便回落至兩周的低點、80(美元．下同)之下（圖五）；現貨金也跌破1900元，創3月以來新低（圖六）。看FOMC會議紀錄，焦點仍在美國通脹，因它是美聯儲局繼續加息的藉口。

通脹仍高 目標不變

1. 美國通脹仍處高位。會議紀錄內容顯示，數據反映通脹有持續放緩迹象，但仍處高位。截至今年5月的12個月內，美國整體個人消費支出(PCE)物價指數升3.8%，核心PCE則升4.6%；6月份，CPI升3.0%，而核心CPI則升4.8%。雖然短期通脹預期指標與實際通脹均下降了，但仍高於疫情前水平；反觀中長期通脹預期指標則處於疫情前10年的範圍內。

2. FOMC認為，下半年核心通脹將顯著下降，而且不再認為經濟將在年底前出現溫和衰退，但2024年和2025年的實際GDP增長卻將低於估計，導致失業率會在現時水平之上。前瞻性指標顯示，住房服務價格的升幅將放緩，而其他核心服務的價格就沒有明顯的通縮壓力，故FOMC預計明年通脹將進一步紓緩；到了2025年，PCE物價指數的升幅預計為2.2%，核心通脹率預計為2.3%。話雖如此，FOMC卻認為美通脹仍高，指無法接受，所以：

3. 遏通脹至2%的目標仍會不變。雖然FOMC認同，美國經濟活動一直溫和擴張，而銀行體系健全，經濟也有韌性，但FOMC仍高度關注通脹的風險。至此，FOMC因通脹仍處高位，故「高度關注」通脹風險，並謂需要進一步的證據，才能確認通脹率朝著2%的目標邁進。

高息愈久 市場愈疲

以上會議紀錄相關內容被市場解讀為：FOMC擔心通脹有明顯的上行風險(upside risks)，暗示或需要繼續加息。彭博就根據NLP模型，為這會議紀錄的內容進行「鷹/鴿評分」（圖七），發現今次比6月份的紀錄更加「鷹」，故股、債、商品齊跌。

與美國通脹相比，FOMC其他關於全球通脹、美國經濟活動、勞動力市場的討論便顯得微不足道，而這份會議紀錄對9月份議息沒有明確的取態，僅稱未來走勢應視乎收到的資訊及它對前景的影響。總之，減息未有期。

在FOMC公布7月會議紀錄之前，市場無疑還有些憧憬，面對美聯儲局鷹派作風，也不期望它口風會轉或稍鬆口，說暫停加息，但市場就已由估加幾多息才見頂(今時貨幣市場最終利率介乎5.25至5.50%之間)，而轉估這個高息環境還要維持多久，例如估美聯儲局將於明年第一季開始減息，而日本的瑞穗和高盛則分別估，第二季及第三季才開始減息……高息持續愈久，投資氣氛愈不妙。

筆者相信，即使美國通脹即時回落，美聯儲局也會長期維持高息環境，以吸引海外投資者買美債，從而救拜登的「大花筒」經濟。至於加息、高息會否令銀行倒閉，繼而引發另一場全球金融危機，美聯儲局似乎已懶得去理。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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