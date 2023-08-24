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今天(24日)報道三則新聞：

(1)恐美國銀行出事；

(2)中國銀行被造謠；

(3)日排核污水攞你命。

(1)美國聯邦存款保險公司下周將提出針對中型銀行的新規定

美國聯邦存款保險公司(FDIC)下周將提議，要求資產規模不超過1000億美元的銀行發行足夠的長期債券，以彌補倒閉後的資本損失。據了解，FDIC將於8月29日公布的計劃是美國官員對今年早些時候三家地區性銀行倒閉的最新回應。FDIC表示還將公布一項計劃，讓這類規模的銀行支持它們假設的「倒閉」計劃。

今年早些時候，美國援引所謂的系統性風險例外條款，允許FDIC為矽谷銀行和簽名銀行的所有存款(包括無擔保存款)承擔成本後，誰應該為銀行倒閉承擔成本的問題引發了爭議。此舉使美國政府的存款保險基金(Deposit Insurance Fund)損失了數十億美元，該基金通常用於支付一個帳戶中高達25萬美元的費用。

對此，FDIC主席Martin Gruenberg在8月14日表示，長期債務的緩衝將有助於通過避免系統風險例外，從而保護基金。

Gruenberg最近還表示，改善兩家公司的處置計劃可能會在它們倒閉時減少對FDIC安排出售的依賴。他曾表示，該計劃將要求銀行確定可以單獨出售的部分，讓倒閉的公司有可能接觸到更大範圍的潛在買家。

昨文(23日)提到三藩市美聯儲局研究指美國人將於第三季耗盡其儲蓄，筆者遂估此會使美國銀行的儲蓄存款減少，或會使美國銀行的流動資金緊絀，易引致擠提。

烏鴉嘴，怕是估中了，美FDIC立馬要採防擠提措施了。甚麼措施，走著瞧。

(2)人民銀行緊急闢謠！

近日網上流傳的一則消息稱：「8月開始，儲戶存款超過100萬元將被永久凍結，旨在維護金融市場的穩定和銀行儲戶的信任。這一政策的動機在於遏制資本外流。」

8月22日晚，人民銀行回應稱，經核查，網傳「8月開始，銀行將永久凍結部分存款帳戶」純屬謠言（圖一）。

美國開口徵國內人士做CIA馬仔，看來飛彈未發，「車大炮」已出，美國銀行自己擠提就好啦！重想拉中國銀行陪。

(3)日本核污水排海，240天到達中國沿海？鹽業股、水產股、核污染防治板塊紛紛異動

8月23日早間，A股鹽業股、水產股以及核污染防治板塊紛紛異動，江鹽集團2連板，大湖股份漲停，國聯水產、捷強裝備、盛幫股份、雪天鹽業、蘇鹽井神等跟漲（圖二、圖三）。

消息面上，日本政府22日上午召開相關閣僚會議，決定從8月24日開始，將福島第一核電站的核污染水排入大海。根據計劃，福島核污染水的排海至少要持續30年。

早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並實現了福島核污水排放計劃的長期模擬。其中，宏觀模擬結果表明，核污水在排放後240天就會到達我國沿岸海域，1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。

所謂異動，是有升有跌，買可保命、抗輻射之股，買江、河、湖水產股，沽海養殖股。

此外科普一下，這個日核污水排放跟北太平洋環流關係（圖四），資料來自「快懂百科」：

北太平洋環流(North Pacific Gyre)有兩個環流，一個是順時針的大環流；另一個則是在比較北邊呈逆時針的小環流。

基本信息：

北太平洋環流(North Pacific Gyre)整體而言有兩個環流，一個是順時針的大環流；另一個則是在比較北邊程逆時針的小環流。在北半球，因東北信風的推動，約在北緯15度附近具有由東向西的洋流，北半球稱為北赤道洋流，從美國加州流向菲律賓。北赤道洋流流到菲律賓以後有一部分轉向北去，形成黑潮(Kuro Shio)；而一部分向南形成一種補償流，流向與北赤道洋流相反，於是由西向東，稱為赤道逆流。黑潮在日本的東邊開始轉往美洲方向移動，與流速較慢的西風漂流(北半球)(Drift of Westerlies)相接，成為北太平洋洋流。

北太平洋洋流碰到了美國和加拿大的陸塊後，就往北和往南各形成一個洋流，向南的洋流叫做加利福尼亞洋流，水溫較低，屬寒流性質，最後又向西變成北赤道洋流的一部分；向北的叫做阿拉斯加洋流，流經阿拉斯加南岸，屬暖流性質。阿拉斯加洋流在北方碰到阿留申群島，就往西轉折成為阿留申洋流；阿留申洋流碰到亞洲邊緣以後，在庫頁島，與白令海峽下來的水會合，沿著亞洲東岸，形成往南的堪察加洋流(Kamchatka)，亦即是親潮(Oya Shio)，屬寒流性質，親潮寒流與黑潮相會，一部分與黑潮合併改向東流，大部分潛入黑潮底下。

垃圾漩渦：

在太平洋上，北太平洋環流系統是相對靜止的區域，此區主要為副熱帶高壓帶，水流旋轉的方向將周圍的廢物帶進來，導致漂浮物和其破碎物的累積，這些像是漂浮的「雲狀」廢物被稱為太平洋垃圾帶(塊)，東方垃圾塊或是太平洋垃圾漩渦。長期來看，許多漂流物是可生物分解的，現在此環流系統中增積了大量的塑膠物和海洋廢棄物。相較於生物分解，塑膠類因光而碎裂成細小的碎片後，這些碎片仍為聚合物，即使破碎得再小，依然很難分解掉。有些塑膠因光照碎裂後，形成另一種污染，因為漂浮廢物和浮游動物相似，被水母攝取後進入了食物鏈。以2001年的發現為例，大量的塑膠廢物已超越了浮游動物的數量(該區的主要動物)，這些塑膠碎片最後進了海鳥和海洋動物的胃。

這個北太平洋環流，是否只局限在北太平洋流？如果是漂浮垃圾，的確是可以大部分限在北太平洋區流。但核廢水是「核+水」，是可以上、下、左、右，攪混互竄。圖一所顯示的是表流，在表流之下，在不同的水深處，是有逆流，上流向左時，下流向右，相互補充才成永續環流。此一如大家坐冷氣間，冷風之所以不斷吹出，是因為有個回風口，形成個空氣循環。

這個循環結果是會將全球海水都均勻化、互通化，於是自福島排出來的核污染，是會在N年之後，在核污水內的核廢物未完全衰變化解前(部分核廢物的衰變期可逾200/700年)便流遍全球。如閣下想知道當核廢物遍全球時，除了污染我們的食物鏈外，還會污染、腐蝕人心，何解？當人只道漏不了，必輻射死，必染輻射病時，人的行為會怎樣變了？Nevil Shute在1957年寫了本《On The Beach》（圖五），講北半球發生核戰，核輻射塵慢慢由北半球漫散至南半球，人人都知死亡將近，人的行為怎樣了？很多人有反社會行為，社會便不安寧了，人未輻射致死，便先互殘，互鬥死了。

日本傾核廢水入海，怎不等同個核戰？美國主導的核不擴散條約去哪兒了？美國的雙重標準又一次顯露無遺。

要知道，日方謂要用30年去排已取出來的核廢水，但未取出來的核廢水又會要用多少年來排出去，要待整個福島核電廠全停止運作才可以呀！

所以不只要不買福島附近的產品，而是應全面罷買日貨。因為你日本要不花錢而攞我命（圖六）；我為我錢、為我命，能不反制你？對於美、南韓幫兇，也是否應一併制裁之？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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