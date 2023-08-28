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此文成於上周五(25日)晚7時前，其時金磚五國南非會議已塵埃落地，有得講。環球央行在Jackson Hole的會議仍未召開，無得講住，留待下周講。

今次金磚五國的里程碑是，擴展了會員數，會達到金磚11國之多。加入的六國會是：阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗，而沙特阿拉伯和阿聯酋則是正式被邀請入局。

這有甚麼影響？

在2020年金磚五國的GDP總值，開始超越歐美日的G7（圖一）。

當在2023年之後，當金磚五國擴展至11國，而之後，應會有更多國家加入金磚國行列時，金磚N國的GDP將更進一步超越G7。圖二是金磚五國與G7以購買力平價(Purchasing power parity)對比的GDP變化，於2023年金磚五國的GDP以購買力平價言，亦見超越G7。按經濟學言，這是個實質性的超越。

在加入其他六國後，金磚11國的GDP，對比G7的GDP，更立馬絕塵而去。

經濟有升跌，各國的GDP值亦然。但有估計，到2050年光中國的GDP已超越美國（圖三），如屆時的金磚N國已多過11國時，金磚N國的GDP將遠遠遠超G7。這有甚麼啟示？

啟示是：美元會逐漸凋零，會自動跌落美元霸主的神壇。

不少存心抹黑金磚國和人仔國際化的人會謂金磚國貨幣取代不了美元，人仔國際化取代不了美元。他們的論說有一定的正確性，的確在2024至2025年，金磚國是不可能取代美元，人仔亦不可能取代美元。但一個貨幣朝代的更替，是要以幾十年以至百年來論。那些講美元霸主地位不可被取代者，最好先看看歷史，看西班牙幣怎被萄葡牙幣取代，萄葡牙幣又怎被荷蘭盾取代，荷蘭盾又怎被英鎊取代，而英鎊又怎被美元取代。讀好了這些貨幣朝代的更替，才好估美元未來的地位。

其實金磚諸國也不是欲以金磚幣來取代美元，而是只求並存，不被美元貨幣政策來剪羊毛。那些今時講金磚國不可取代美元的言論，一如講和尚不是男人。唉！是和尚不想娶妻而已！人家不要妻，你就叫人家不是男人，你有無咁唔明白事理呀！

下屆金磚國的輪任主辦國巴西，其總統盧拉表示：金磚國家無意挑戰G7、G20或美國。金磚國家只是把南半球組織起來。他們希望金磚國家成為一個多邊機構，而不是排他性的國家俱樂部。

盧拉又為金磚國家的共同貿易貨幣辯護，強調並非要排斥美元，而是促進新興國家之間以本國貨幣進行貿易。

巴西將在2025年主持金磚國家會議。盧拉說，支持更多符合一定條件的國家加入金磚國家。

目前已有超過40個國家表達加入金磚國家的意向。

看到了，是和尚不想娶妻，是金磚國不想排斥美元，只是在促進新興國家之間以本國貨幣進行貿易。

其實不用金磚國出手，美元在世界的主導地位已然下跌（圖四），數據是來自國際結算銀行(BIS)，唔好話數據是有偏頗。

為甚麼美元的領導地位會滑落？都是自己攞嚟，以後談。羅馬帝國不是一天建成，羅馬帝國也不是一天便衰落。歷史告訴我們只要一國的惡行多，其國運必衰，話之你有幾多個航空母群。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。













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