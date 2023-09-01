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今天(1日)有兩件大事：

1. 今明兩日香港打風，今天應無股市；

2. 今晚美國發表非農就業數據。因為是假數據，暫不用談。

不談假的，就談近在咫尺的蘇拉颱風。

目前在西太平洋共有三個颱風，即將襲港的是蘇拉。再東有個海葵，再東有個鴻雁（圖一）。

蘇拉這個颱風是奔向香港了，是8號、9號還是10號，不重要，重要的是在香港東面登陸還是在香港西面登陸(或不登陸，再殺個回馬槍)，或在香港之南，或在香港之北掠過。中港美的氣象部門對比有不同看法（圖二）。

圖二示，對香港最好，即較小破壞力的，是依中國中央氣象台的預測路徑，在香港之東登陸。最不好的，是依香港天文台和美國颱風警報中心的預測路徑，在香港之南掠過，再在香港之西登陸。颱風移動路線會變，所以圖二路線是可以變的，要時刻跟進才是。

颱風周邊之風是以逆時針方向捲向風眼，如是東登，風是在西北而來；如是在港南掠過，風是自東北而來。無論風是自西北還是東北而來，都是來自陸地的乾風，會減弱颱風力量。但如是西登，風會自東南海面而來，會帶來大量水氣，會增強颱風力量。

對颱風強弱，要認識：

1. 颱風的力量是來自水氣上升，再由氣遇冷變為水，釋放出潛熱(latent heat)。這個熱就如汽油之於內燃機汽車，電之於新能源車，會給颱風添動力。所以颱風一登陸就會無油，無電，消散瓜得。

2. 颱風有個「藤原效應」，就是兩個鄰近颱風可以合併，增強其風力，亦可以相互拉扯，影響到相互的移動路線。此即似兩架車，中間有條鐵鏈互扣，一就是互撞在一起，一就是動力大的車(颱風)，拉著動力小的車(颱風)互行。這條鏈的長度如在1200公里內，就很大機會合併；如在1200公里外，就只會干擾移動路線。今時(31日上午)「蘇拉」和「海葵」相距1300公里，衞星雲圖顯示兩個颱風的外圍雲都未見互疊（圖三），此即大纜未絞埋。但事物是發展的，如「海葵」在昨晚至今早急速壯大，並將其與蘇拉的距離拉至1200公里內時，就可以影響到蘇拉的移動路線，即是會將「蘇拉」拉往東，亦即是「蘇拉」在港東掠過或登陸的機會較大。

3. 影響香港的颱風路徑，在不同季節有所不同。在5至8月颱風通常會向東北移，今年打到日本及華北的杜蘇芮就是沿此路線。在9月後，颱風是可以有個向東北向的拐彎(recurve)。

在11至12月，颱風是會直撲越南方向。以上的三個颱風主要移動路線，是我的一位師兄，在研究過港天文台自開台以來的颱風移動路線而得出來的，可惜他唸書成癡，神經病了。但他的鑽研是有益於港的，今文也算向他致意。

9月的颱風路線會recurve，是受東北季候風影響。此時，華北區會有冷鋒形成（圖四），這個冷鋒跟颱風一樣也是個低氣壓，所有低氣壓有個共同點，會相互吸引的。在東北方的一個冷鋒低氣壓是會向東移動（粉紅圈所示），故亦會扯著蘇拉稍向北移。

圖五是8月31日早上2:00的蘇拉颱風氣壓分布圖，圖中有條低氣壓峽谷通道（粉紅箭嘴所示），而在東北和西北頂角的高氣壓，尤其是在西北頂角的高氣壓，會頂住「蘇拉」的直接北移。而是有個向東北移或在港南橫過的趨向。

4. 留心「蘇拉」移動速度。普通人不易看到衛星雲圖，但很容易知道颱風移動速度，如果颱風有拐向東北(recurve)(即會向東面稍離開香港)，則蘇拉風眼的移動速度是會跌至12海里以至8海里，愈慢則recurve的機會愈大，對香港的為害也會減少。

走筆至此，天文台宣布明早會掛8號，即是明天無市，筆者昨午已在「午市閒談」中走貨了，無謂被迫過個長周末嘛！剪存此文，下次打風可作參考，出唔出貨？

中央氣象台：蘇拉港東登陸

完文之後，天文台發出了8月31日14:00的氣壓圖。在蘇拉颱風的北方，出現了三個高氣壓，在北方的兩個高氣壓形成了阻力牆（圖六），故蘇拉只能在這阻力牆南移動，但另方面在東之海葵颱風仍在形成中，如果：

蘇拉在數日內慢慢消散，但海葵又逐步壯大，當海葵的中心氣壓低於蘇拉時(今時海葵中心氣壓是996，蘇拉中心氣壓是984)，殘弱的蘇拉是可以被壯大了的海葵拉向東北(當然要兩者距離拉近於1200公里)，則殘弱的蘇拉會殺個回馬槍向東北走，咁就麻煩了。

中央氣象台昨午五時發布了最新的蘇拉途徑預測，仍是認為蘇拉會在港之東至汕尾市間登陸，跟著在港之北橫行至珠江口（圖七）。

這個橫行，跟港天文台及美國氣象中心預測之橫行有很大分別，二南一北。如是在港北橫行則風會自南面海洋挾扯水氣會添加蘇拉動力，及扯入潮水。如是在港之南橫行，則風會自北面陸地捲入風眼，由於是乾風，會稍削弱蘇拉之破壞力。

另個要留意是當蘇拉橫過珠江口，又會有水氣補充，澳門會大件事，至於會否對港殺個回馬槍，就要看海葵的發展。

一句括之：慢走，南走利港。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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