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昨日(5日)A股三大指數悉數低開，亦見收跌。周一(4日)大漲的北證50指數亦見回調，跌幅超過1.5%。滬深兩市合計成交8038.56億元(人民幣．下同)，周一為8848.62億元，北向資金實際淨賣出46.09億元。

後市如何看，是否已彈完？筆者認為今時中國經濟一如6月黃，不少重皮蟹是要經過蛻皮一關，才可壯大。畢竟幾十年來賴以食糊的粗放式、勞動密集式經濟，要升級換代，才可在未來5年、20年，應付到未來的挑戰。

中信建投認為短線言，可分三個方向尋找投資標的：

(1)受益於經濟拐點的順周期方向股，如煤炭、有色鋼鐵、公用事業股；

(2)近期政策持續發力的地產股及其周邊板塊；

(3)科技板塊如消費電子、半導體、新能源汽車、人工智能等。

新能源車企難長期投資

要談的兩件事是：

1. 新能源汽車

對不少投資者來說，新能源汽車是個蜜糖埕。但歷史告訴我們，1900年，美國汽車亦是當時的新投資標的，當時有逾1500家車廠，到今時只剩下3家。

各位不妨看圖，欲對任何一家車廠作長期投資，先考慮在5年10年後，有哪幾家車廠能留下來？

2. 設立民營經濟發展局

9月4日國家發展改革委副主任叢亮4日上午在國務院新聞發布會上表示，近日，中央編辦正式批覆在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構。

叢亮指出，民營經濟和國有經濟都是國民經濟的重要組成部分，在社會主義市場經濟環境下，國有經濟、民營經濟各有優勢、各具特色，如鳥之兩翼、車之兩輪、缺一不可。只有這兩部分相互協調、共同發展，中國的經濟才能走得穩、走得好、走得遠。也只要這兩部分相互協調、共同發展，中國經濟就一定能走得穩、走得好、走得遠。促進民營經濟發展壯大是一個系統工程，涉及範圍廣、政策鏈條長、工作環節多。

「相信隨著各項政策的落實、專職機構的設立，將進一步激發民營經濟發展活力和內生動力，民營經濟發展必將迎來更廣闊的舞台和更光明的前景。」他表示。

為何要設立民營經濟發展局？

國家發展改革委副秘書長兼人事司司長張世昕指出，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力。國家發展改革委作為宏觀調控和經濟綜合部門，在我委設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。

張世昕表示，一些相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責。在現有工作格局的基礎上，在國家發展改革委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持，促進民營經濟在中國式現代化的偉大進程中肩負起更大使命、承擔起更重責任、發揮出更大作用。

民營經濟發展局職責是甚麼？

據介紹，民營經濟發展局的主要職責是：跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬定促進民營經濟發展的政策措施，擬定促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

「下一步，國家發展改革委民營經濟發展局將切實履行好職責，健全完善政企溝通機制，強化政策出台的系統設計、政策落實的跟蹤問效，推動黨中央、國務院關於民營經濟的各項重大決策部署更好落地見效。」張世昕表示。

這個民營經濟發展局對今後中國經濟的發展路向是極之重要，日後待看多些發展才談。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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