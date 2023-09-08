加入最愛專欄 收藏文章

無論美聯儲局9月加息與否，幾可肯定，全球市場高息環境至少仍會維持一段頗長時間。高息環境下，投資者須警惕兩大風險，同時留意兩大趨勢，最後的一個趨勢涉及強積金的投資配置，與退休財務規劃有關，打工仔不妨看看。

先說兩大風險。全球若長期持續加息或維持高利率，美國10年期國債孳息率續升，當債息回到2008年或較高水平時（圖一），各國利率包括按揭息口跟上，便會令原本較高企的樓市價格大幅調整。看近日中、港、南韓的樓市表現，的確有此風險。

另一風險是，將有更多倚靠低息債維持的企業倒閉。過去那些像美國政府一樣，靠「以債冚債」方式續命的企業會有現金鏈斷裂的風險，這些也可能包括中、小型的企業在內，乃至大型地產發展商執笠。

（AP）

這個由房企疊加其他企業倒閉所造成的風險會令銀行呆壞帳增加，導致有更多銀行及金融機構倒閉或被併購，恐怕這不單在個別國家或地區發生，而將會是個普遍現象。半年前，矽谷銀行(SVB)、瑞信的下場可能只是序幕，以後將會有更多、更大的金融機構陸續爆煲。事實上，美聯儲局已要求美國中小型銀行要增資金。

其實，以上兩大風險一直存在，當美國10年期國債孳息率續升，高息環境繼續維持，過去低息時代的投資哲學，很可能便不再適用，例如過去持現金回報低，但未來比過去幾年，將更能讓人體會到「現金是王」的真正意思。

高息環境 現金是王

在「債息續升、高息持續、現金是王」的環境，投資者還須留意2大趨勢：

趨勢一、股市整體估值會下降，今時仍處高位的股市，必有大幅下跌的風險。

今時港銀行(視乎不同銀行)的美元定存息約5厘至10厘以上都有，如果揸美元有6厘息，若股息少於6厘，資金一定會流向定存或短債。因為買股有風險，例如公司業績不好、派息不理想，甚至公司倒閉等。

因此，面對銀行定存(現金)高息，股票一定要有6厘以上，以至7厘至8厘的回報，對尋求零風險、高息回報的投資者才有吸引力，否則他們便會離場。

6厘的派息約相當於市盈率(PE)17倍，全球PE大於17倍的股市必會有下調壓力環境下，投資者要問的並非「會不會發生？」，而是要問「幾時會發生？」，即是：大家要做定防風措施，兼要更加「睇路」。

股債平衡 不再合用

趨勢二、傳統股票及債券的投資組合，所謂「股、債平衡」的投資哲學將不再適用。這不僅投資者要留意，正在供強積金的打工仔更要關注。

過去20至30年，每當股市因經濟差而下跌，美國長期債息也會因經濟差而下跌，但債價更上升(債息與債價成反比走向)；反之當股升，債價便跌。因此，投資者可以透過股、債平衡投資的配置，對沖風險，只要配置比例掌握得好，就不必在意入市沽或買的時機。

不過，在未來高通脹、高利息時代，股債平衡不太用腦的投資策略，以後就未必適用。去年全球股市大跌，美國長期債券ETF(TLT)也跌了36%（圖二）。有美債投資專家建議，若不能持債至到期日，就宜炒波幅，準確掌握進出時機；或只賺息；靜候債價回升，而不宜做股、債平衡配置。

不少打工仔的強積金投資，也會以「股債平衡」為策略，務求攻(股)守(債)兼備。過去股蝕，債即使少賺，也可幫補一下；日後若股債俱跌，就會損失慘重。

其實，「股債平衡」策略只適用於債息有6厘或以上的情況。以美國為例，美通脹由2.5厘至4厘，利息要高於4厘上加2厘，即最少要6厘才不致「蝕章」。2008年至今15年以來，利率低至0，而零息時代是不會持久的。今時息升，就是：「有咁耐風流……」，是時候要為過去零息時代「找數」。

時光倒流30年，自1990年代，時任美聯儲局主席格蘭斯班將美國30年期國債的票面息率由8厘開始減至2000年的6厘（圖三），乃至今時的4.37厘(年前還低至2厘！)。如債息趨升，債價就未見底，恐還要跌，所以債息要見6厘或以上，才或可有利。若現在買美債，就要冒大概2厘息升的風險。

積金投資 避選「均衡」

若你認同「股債平衡」策略今時不再適用，在強積金投資上，就要避免挑選「均衡基金」(balanced fund)。「均衡基金」通常屬「混合資產」類別，股債配置有固定比例，各佔若干%而已！

如有打工仔覺得自己供強積金是被迫投資的話，可試看看自己計劃內有沒有一個「貨幣市場」類的保守型基金；如有，可考慮全選為港元。這個像儲蓄的選項雖不會有大增值，但最少在銀碼上，是「保本」的，至於是否會讓通脹蠶食你的強積金，就要你自己衡量好了。

積金局常呼籲，打工仔不要介意短期升跌，但其實大部分投資者包括筆者在內，都十分介意短期升跌。

如果說，政府發行銀色債券是「益」市民，則政府若大力促使強積金減行政及管理費，不是更「益」嗎？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情