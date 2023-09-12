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9月未過一半，華爾街似乎已很擔心9月美股表現。下周美聯儲局議息固然是一塊巨石，但令市場更擔心的是，有兩個權威分析不約而同地指出，9月美股未許樂觀。

第一個分析來自美銀的策略師薩特邁爾(Stephen Suttmeier)。他研究了自1928年以來的標普500指數，並指出標普500有其季節性規律：9月份是美股全年表現最差的月份。

薩特邁爾指出，近百年以來，標普500指數在9月份只有不足四成半(44%)的收市報升，而平均回報率則跌1.2%，是全年中最差的月份。如只看過去四分一世紀，25年來的數據顯示，9月份標普500平均跌幅0.53%，也是所有月份中最高的（圖一）。

9月表現與前8月有關

美銀的研究指出，當標普500由年初至8月報升，9月份有近半(49%)機會正回報，但平均回報率也只0.08%。相反，若標普由年初至8月報跌，9月都難以倖免，平均都蝕3.61%。

若標普年初至8月份升兩成或以上的話，這對9月和第四季度各個月份都不是好事。9月份只有四成半機會有正回報，而平均回報率更是-0.67%。

另一個不看好9月美股的是亞德尼(Edward Yardeni)，他是亞德尼研究公司(Yardeni Research)的創辦人。他指投資者普遍認為，9月是美股表現差的一個月，並指自1928年以來，55% 9月美股都如是，但他也說，這通常是聖誕前的入市時機。

CRFA Research的數據顯示，自1945年以來，標普9月平均回報率為-0.73%，同樣是全年最差的月份，也是跌比升更常見的唯一一個月份，升的機會只有44%。

美股當前7大風險

有別於薩特邁爾，亞德尼還列舉了7個可能導致9月美股下跌的風險。

(1)美債息升。美國債息近期一直升，尤其是當美國10年期債券息升至接近5厘，便令美股吸引力大減。

(2)油價高企。油價自今年3月67美元(下同)低位，至今已升了約三成（圖二），油價持續高企，推高通脹，只會迫使美聯儲局繼續加息。

(3)高於預期的通脹數字。明天(13日)公布的CPI如無助於紓緩通脹或加息的壓力，便很可能會影響美股表現，因市場均希望，美聯儲局暫停加息，結束加息周期。如果實際通脹是2.5%，那就皆大歡喜；但若如克里夫蘭聯儲局CPI數字，無論是3.8%或4.5%，任何意外導致加息，都將會被投資者視為負面消息，美股將無運行。

(4)美聯儲局加息。即使今次不會「動真格」加息，只要鮑威爾稍「放鷹」，維持較長時間高息環境，美股便可以休矣！

(5)汽車工人罷工。汽車工人聯會(UAW)正與通用汽車、福特和Stellantis等展開勞資談判，若談不妥，便會發動罷工，這便可能推高車價，拖慢經濟。

(6)美政府停擺。美政客就赤字預算爭拗多年，上一次通過1.7萬億元預算只夠維持政府開支至本月底，意味著很快就有另一場「鬥大」政治秀上演。

(7)中國經濟疲弱。由於內房危機、青年失業率高企，他遂認為中國更將是全球通縮之源。

市場上與薩特邁爾和亞德尼的看法相近的大不乏人，但薩特邁爾的研究也顯示，當標普500從年初到8月錄得10%至20%的升幅時，9月份和第四季的年終回報往往會最強勁。在23次中，有65%平均回報率是0.77%（表）。

截至今年8月份，標普ETF Trust回報率正達到了17.4%，符合了史上美股9月有表現的規律。9月美股會否真的可以好？有待觀察。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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