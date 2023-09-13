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筆者對CPI慢待已久，原因是CPI數據跟就業數據一樣，到一定時日，又會被修訂。當投資者努力去估CPI(好像射龍門)，但這個CPI龍門又會被移動時，尚有乜好估呢？但今次又不能不談一下，因為有估之後的CPI修訂，會將核心CPI拉高。

有預期核心通脹中的扣除房屋的核心服務業項中，醫療健康項會由之前3個月平均值的0.14%，在未來6個月被提升至0.46%，這便會扯高了通脹率。這會否在今周的美CPI數據中反映出來？不知。但如被反映，美CPI將呈反彈，增加了謂要加息的擔憂，市場就會受壓。

美國加息 經濟添壓

如真加息了，對美股有壓力外，還有是對美消費者和中小型銀行都有壓力。弄不好，會帶來更大的經濟麻煩。

先說消費者。月前，本欄已報道JP Morgan研究，謂美消費者已床頭金盡。日前，紐約聯儲局研究謂家庭預期收入在跌（圖一），跌回至2021年水平。但同一時期，家庭對未來通脹預期是有所上升（圖二）。入少支多，美國家庭要怎過日子？靠借債度日唄（圖三）。

但當美聯儲局繼續加息時，信用卡所收取的利息亦將水漲船高（圖四），加重了美消費者的還款負擔及增加了發卡銀行的呆壞帳風險。

當消費者床頭未金盡時，會自銀行戶口不斷提出戶口資金，這便會削減了銀行的流動資金，如一旦管理不妥出個亂子就有擠提或銀行倒閉危機。

自今年3月矽谷銀行危機以來，美國的中小型銀行的存款額便見大幅減少並在歷史性低水平徘徊（圖五）。為保障銀行資金流轉，缺錢的銀行向美儲局拆入資金。在矽谷銀行爆煲後，美聯儲局就設立了個Bank Term Funding Program(BTFP)，說穿了就是另類的QE(Quantitative easing，量化寬鬆)。是向有資金需要的銀行借出資金，供其度資金短缺的難關。目前這個拆出資金一直上升至歷來高位（圖六），反映美中小銀行一直缺錢。不過這個Program是僅供一年，到2024年3至4月，就應完結。但如果美中小銀行的存戶不能及時回存入足夠資金(怎有錢去存入呢？)，這些中小銀行的缺資情況仍持續。而美聯儲局又基於這樣或那樣原因(我也不知會有甚麼原因，總之就是出亂子)，則美國的中小型銀行就會有資金不足危機，會倒閉了？

現在，假設你是美聯儲局主席，今時9月你加不加息好？9月不加(或加)，11月又加或不加？如仍加，美國經濟、信用卡用戶(那些還不起欠卡費者)、缺資銀行，要不要瓜？

尤其是，加息根本遏不下通脹，一再加息只會增加美國經濟的危機，看來應夠鮑威爾煩了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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