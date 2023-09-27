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今個中秋，美政府可能停擺(Shut Down)，對美股言大件事嗎？國內財聯社作了個綜合分析。

由於國會議員在下一財年的國家預算上陷入僵局，美國政府似乎即將關閉。但華爾街大佬們似乎不擔心這會對美國股市產生影響，他們認為投資者很有可能會安然無恙。

為了避免政府關門，國會需要在9月30日之前通過下一財年的全部12項支出法案，這是國會歷史上一直是較為坎坷的過程。嘉信理財(Charles Schwab)的一份分析報告顯示，美國上一次能夠按時通過所有支出法案是在1997年。

根據高盛研究公司(Goldman Sachs Research)首席政治經濟學家Alec Phillips說，政府關門的可能性已經超過50%，由於政策制定者就政府預算限制爭論不休，到目前為止政府沒有通過任何支出法案。

這可能會給市場帶來麻煩，政府關門事件可能會立即對市場造成衝擊。9月份股市已經有可能錄得年初以來的最大單月跌幅。根據Renaissance Macro的數據，上一次國會未能及時就預算達成協議時，標準普爾500指數在政府停擺的第一天下跌了2.7%。

但與此同時，也有令人鼓舞的迹象表明，投資者將能夠迅速彌補損失。

CFRA Research的數據表明，在過去的20次政府停擺中，標準普爾500指數保持相對平穩，基準指數在政府停擺前一周平均下跌0.4%，在政府停擺結束時上漲0.1%。

根據Renaissance Macro的數據，在某些情況下，股市實際上在停擺期結束時走高，市場在2018至19年停擺後淨上漲10%。

根據道瓊斯2021年的一項分析，持續5天或更長時間的停擺也會導致市場快速反彈。平均而言，標準普爾500指數在政府停擺後的一個月內就已經進入上漲區間。

富國銀行(Wells Fargo)策略師在最近的一份報告中表示：「我們認為，過去政府關閉的直接影響在政府重新開放後迅速得到扭轉，因此股市的任何回調都可能會減弱。」

衰退風險上升

儘管政府關門可能不會對市場造成重大拖累，但分析師擔心，這可能會加劇下一季拖累美國經濟的其他因素。其中包括勞動力市場疲軟、利率上升以及學生貸款的恢復，這可能會給美國消費者帶來壓力，並增加經濟衰退的可能性。

高盛(Goldman Sachs)估計，政府關門可能會拖累經濟增長，每持續一周，就會拖累季度GDP同比下降0.2個百分點。該行表示，預計停擺將持續兩到三周。

「我認為，從股市的角度來看，政府關門本身不是一個重大問題」，儲億銀行(Truist Financial)聯席首席投資官Keith Lerner周一表示，「但我認為目前市場面臨的挑戰不是任何一件事，股市缺乏『上行』催化劑」。

富國銀行策略師在報告中寫道：「我們鼓勵投資者在政府可能停擺前、停擺期間和停擺後的幾周內，透過與我們更具防禦性的投資組合指引保持一致，將目光投向市場的波折之外，為經濟接近預期中的衰退做準備。」

所以，似乎是美政府停擺沒甚麼大不了，果如是？政府停擺，等同人的心臟停頓。今時醫學發達，心臟停頓下，也沒甚麼大不了。但停多幾停，病源不解決，終有日一停之後，就再擺不起來。起碼，人人都知美國政府「身體」差了。

高盛估計，美政府停擺一星期，該季度的GDP增長會減少0.2個點子，再加上學生要還貸款，會減少美國家庭每月消費，這又會減少0.5個點子的GDP增長。

由於市場騰雞，美政府停擺會帶來環球金融市場震盪，故資金流入美元，使美滙指數升上自2022年12月以來的高位（圖一）。美元會否一路飊升？不會。停擺完了，資金會自美元流出，停擺太久，資金會懼美政府瓜得，又會流出。故今時美元升，不是息升所致，而是懼美政府停擺所致。因為停擺完後，美息應會回落，一如圖二所示美10年債息升至2007年10月以來的高值。

市場亦因為怕短期債息升，故不少債券投資者是沽2年期債買30年債，使到兩者債息差拉窄（圖三）。債券投資者肯買長債，是在賭美國的GDP，長遠將跌，故其債息亦跌。揸30年長債就會基於債券價與債息成反比走向，日後長債息跌，其債價便升，可賺價了。

而這點亦引出一個更深層次關注，就是明年的美經濟是滯脹、軟著陸還是硬著陸？市場看不通，幾種估法都有（圖四）。

這幾天的美股可以面臨個大挾倉，因為市場上的散仔，大手買入認沽期權，賭美股近日跌（圖五）。如果美股不大跌，美散仔（應包括不少炒美股的世界散仔），會被挾到七彩。但如美股真跌，這批散仔又會平倉套利，使到美股跌極或有個譜。但世事難料，如果唔知有乜亂子，標普500插穿4000點時（圖六），就……。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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