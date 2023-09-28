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筆者於十多年前收了批普洱茶餅，現已存了10年至13年，是由生餅陳成熟餅了，今拿出來供香港學生輔助會有限公司義賣。

2013年的「秘境雅韵」，單餅義賣價800元，2010年的「秘境雅韵」和2010年的「景邁雅韵」，單餅義賣價1000元，端午節快到，吃糭、品好普洱，樂事也。

沖泡普洱，不少人在水溫上犯了錯誤，首泡確要100℃水溫，泡30秒便倒出，不要。之後的只要用80℃水溫，首泡10秒，次泡也是10秒。第3、4泡15秒，第5、6泡20秒，之後每加兩泡就增5秒。這些高山有機普洱，是可以泡15泡以上的。

泡完茶後曬乾茶葉用紗布袋袋好，放在鞋中可吸味，一周之後，可作花肥，物盡其用。

款項用於照顧兒童

基於港府法例，買茶的款項，是不可當捐款，得扣稅優惠的，但如另外捐款，則凡逾100元是可以作扣稅用的。買茶，捐款可用附列表格。

義買所得款項是用於支援香港學生輔助會有限公司眾多的照顧兒童的服務，詳細見圖。

祝各位善長，福有攸歸。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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