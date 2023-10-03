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中秋節日港股大升，投資者謂食尾糊。這點不用說了，反正要等到今天（3日）及明天（4日），要有後勁才可確認是否真有尾糊。不過，美股就真是美糊了。

上周三（27日）有文《美政府停擺美股升！》，出了個標普500日線圖，是見出了個頭肩底，並跌穿了頸線。數日之後的今天，標普500或許會有個反彈，但只要不升破頸線再下跌，那就美股會糊了，因為美股的背後有不少利淡因素。

拜登一直謂他的拜登經濟學(Bidenomics)為美國帶來強勁的就業增長，但今時醜婦要見家翁。

自去年11月起，不少分析者已指出這個就業數據有作大。筆者於2022年12月6日有文《美就業數據造假？》，這個造假是自2022年3月開始，到去年10月已造假了約270萬個職位（圖一）。

這些造假到上周就要被修正，你不修正是不行的，因為每年2月美政府的統計署要做個Bench Marking。你拜登點吹噓你政績你嘅事，但如不在Bench Marking前修訂，那我統計署就是共犯，歷史會有審判。

9月份的修正，是每個月的就業數據都見被下調（圖二），拜登會否側側膊，卸到隻鑊？可以無議員質疑佢，但華爾街的美股是要為之前的誇大，為你補數──跌。

就業人數不如宣傳般勁，即是美國消費者消費無理由會好，也一併要被下調了，圖三、圖四、圖五說明了這個。

由於美國經濟是以消費者來支撐，如消費不如之前般勁，那就連美國的GDP也要被下調。

美國消費者之後的消費會否也保持一下？怕不可能。

圖六顯示美國人的儲蓄率有下跌，掏荷包掏得多，就會戶口無銀（圖七）。銀行存戶怕銀行倒閉，更自銀行提出資金轉去市場基金（圖八），一方面是賺取較高息，另方面亦是避險。

資金自行銀行流出多，銀行的資金就會被減少，銀行資金少了，就可能會出現資金流動性危機，搞不好就會有擠提。

今時美國聯儲局會對有需要銀行放水無限，一眾銀行亦續向聯儲局度水（即是變相QE），致這個度水額一直高踞不下（圖九）。

目前的美股、美經濟只欠一個引火，就會「糊」了。歷史上，中秋節前後曾出現過多次金融界反艇，今次會否見到美糊？走著瞧。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）











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