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今文成於上周五(6日)下午五時前，未公布美9月就業數據。強調成文時間，是因為上周五，不少投資者都謂要等埋上周五晚的非農業數據才定行止。但真要等嗎？筆者認為不用等，因為……

上周四(5日)美國自動數據處理公司(美：ADP)公布的「小非農」就業數據，9月僅新增8.9萬個就業職位，遠低於市場先前預估的15.3萬個，更遠低於8月時的增18萬個。可以講美國就業數目如不被腰斬，也是大斬。

這啟示甚麼？啟示美聯儲局不敢妄言加息

一直以來，美聯儲局以美國就業情況良好，就算消費者物價指數(CPI)已降了下來，但仍可以加息。但如非農職位增長是低於10萬個職位時，就怎樣都不可以說就業情況良好了。沒有這個「良好」，即是不應加息，搞不好，還要減息啦！

是否就是有先行者，在上周四、五，已開始要冚港股淡倉，要轉頭買上？在上周四，筆者已謂期指會於17200區整固，而上周五期指便裂口上升，一度升逾三百點。

上周四的低成交亦可能只反映無人敢沽，而上周五的低成交亦反映無人敢揸，買賣兩閒便只乾跌乾升。為甚麼美非農就業職位增長低於10萬會是美國經濟危機？這不是我說，是耶倫說的。

耶倫是研究美國勞工市場的，所以對美國非農職位增長的量有所知悉。在她任美聯儲局主席期間，見新增非農職位減少，市場擔憂，她就說了句很重要的話。她謂，美國非農職位增長不低於10萬個，就沒問題。如上周五晚公布的非農職位增長，真在10萬位以下，這是否謂美國經濟有問題了？

非農新增職位增長有放緩，並不是出乎意料之外之事，而是必然之事。1. 筆者自去年12月起，就謂美就業數據造假，真是講到悶、悶不已有些日子不講了（圖一）。2. 息高，不少企業頂唔順。年多前的低息以至零息，支持了不少不應存在的企業，生存下來。當息口急升後，這些靠低息生存的企業不執笠是有違經濟運作（圖二）。企業執笠了，還有職位嗎？就算不執笠，這些執笠邊緣的企業會請人增職位嗎？這是不用唸經濟科也知悉的，不將之掛在心而，只掛個勇字去投資，輸了怪誰？

美聯儲局鷹式加息已帶來今年3月的美銀行業危機，矽谷銀行被吞了，第一共和銀行也被合併了。這類靠吞併、合併而去化解銀行危機的做法，在2008年雷曼爆煲之前也出現過。但銀行流動資金不足會帶來擠提、倒閉的可能性是不爭之實。

今時美聯儲局學乖了，知道不能叫大銀行把眾多有問題的銀行一一收購起來，便加了個暗地QE，讓所有資金不足的銀行可來美聯儲局借錢去周轉。但這個「借」很快便被借到債台高築（圖三），這個「借」，稱只為期1年，到明年3、4月應再無得「借」。但屆時美國的中小銀行會不再資金緊絀了嗎？你話呢？

美聯儲局一直以美息會企較高和較長時間，目的是要遏通脹。但今時的美通脹是源於供應不順，工人罷工，使工資上升，以及罷工使產出進一步減少，這些都不是可以由加息來逆轉的。加息遏不了通脹，但仍謂要加息，是美聯儲局盲了眼，還是加息另有目的？

筆者一直認為，美聯儲局在今時實質利率達2.4厘時，仍謂要加息去遏通脹，就是將傳統經濟學「2至2.5厘的實質利率已可遏通脹」的理論置諸不顧。為甚麼要置諸不顧？可能是要美息高冠全球才可把環球資金吸去美國，去支撐那龐大的美債發行量。

不過，世上是沒有免費午餐的，超高息，是有代價的。美國債可能賣得出，但企業會執笠，工人會無糧出。當美10年國債息高企，長企於5厘或近5厘時，對美投資市場有甚麼影響？

摩根士丹利Michael Wilson、摩根大通Marko Kolanovic等分析師謂，美債息續升，會破壞美股今年的走勢。標普500已見出可能的頭肩頂走勢啦（圖四）。有新債主之稱的岡拉克稱，美10年國債息一旦升穿5厘，心理衝擊會更大，美經濟已經開始因高利率而出現放緩。明年上半年的疲態更明顯，屆時美聯儲局或須減息以支持經濟。

如果9月美國非農職位增少於10萬個，而又當之後數月，美國非農職位增長仍少於10萬個時，市場就會被嚇到跌落地--唔災都大跌，屆時美聯儲局要如何轉軚了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





