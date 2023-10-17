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美國上周公布9月的CPI，與8月數據一樣，維持在3.7%的水平，連續兩個月通脹沒有變化，進一步為美聯儲局下月初繼續加息提供了理據。與加息相比，通脹更影響到社會民生，美日用品消費是通脹的主要指標，沃爾瑪(美：WMT)和宜家(Ikea)會比任何經濟分析師，更清楚美通脹的現況。

紮根於美國的沃爾瑪是全球最大的跨國零售企業，它的前CEO西蒙(Bill Simon)最近向傳媒表示，政治兩極化、通脹和高息等因素，削弱了消費意欲。

美國經濟主要以消費帶動，而美國消費者的支出約佔美GDP三分之二。西蒙指美聯儲局持續加息，導致廉價資金中斷；由美國消費者帶動的經濟已到臨界點，並處於崩潰的邊緣。他表示，過去美國利息很低，市場活躍，美國過去經歷了10至12年的經濟增長，消費者不愁沒錢可花，好景得令人難以置信，但今時他則勸美國人要「扣好安全帶」。

根據世界大型企業聯合會(Conference Board)的數據，由於通脹持續高企及經濟前景惡化，9月消費者信心連續第二個月下降，並觸及4個月的低點，而且市場對未來6個月經濟前景的預期，也降至聯會設定的衰退門檻以下，反映出美國人對商業狀況、就業機會及收入的信心減弱。

聯會的首席經濟學家彼得森(Dana Peterson)表示，消費者仍對整體價格，尤其是對食品、雜貨及汽油價格上漲，感到憂慮，也擔憂政治局勢及利率上升。

通脹高於舒適水平

消費者財經服務網站Bankrate的高級經濟分析師哈姆里克(Mark Hamrick)也表示，盡管通脹已從去年高位回落不少，但仍難讓許多消費者感到安心。他說：「在通脹期間理財，消費者有點像對抗疾病：度過最艱難的時期，並不意味著感覺更好，或更健康。」不少經濟學家認為，美國經濟明年仍有很大機會出現衰退，而消費者信心下跌也反映了他們對經濟的預期。

美國過去20來的QE，讓全球「平錢」充裕，銀行水浸，資金要找出路，美國人就更如西蒙所說「不愁沒錢花」。但今時好景不常，盛筵難再；當音樂停了，又如何繼續跳舞？正是「有咁耐風流……」，美國人又怪得誰？

與去年6月9.1%通脹頂峰或1年前8.2%的高位相比，今時CPI雖回落至3.7%，但仍遠高於美聯儲局2%的目標。較高息的環境勢將持續，當借貸成本上升，貸款減少，便會抑制經濟活動，往往意味著消費減少，造成惡性循環。

美國人慳錢抗通脹

CNBC-Morning Consult上月一項調查發現，美國92%受訪的成年人在過去6個月已減了開支，有逾四分之三的受訪者表示，他們擬減非必需品的支出（圖一）。此外，紐約聯儲銀行最近對消費者預期的一項調查顯示，比起8月，美國有更多家庭稱現在的財務狀況比一年前更差。

其實，過去兩年，通脹一直是數百萬美國人的主要憂慮，日用品價格急升確實侵蝕了他們的購買力。通脹不但抵銷了工資增長，而且許多美國人的收入也比之前少了，工資追不上食品、天然氣及租金等基本商品及服務的價格。

有一項於今年4月進行的調查結果顯示，美國約1000名受訪者中，有64%的成年人在非必需品上花錢少了，也有64%更關注便宜的商品或交易，而只有11%表示不曾改變自己的消費行為（見表）。其實，美國人這些慳錢招數，真是得啖笑，與筆者曾提及美、日、韓人的「慳錢錦囊」，美國人真很「小兒科」，詳見上月19日蕪文《慳錢儲蓄抗通脹》（圖二），不贅。

宜家：「扣好安全帶」

無獨有偶，與沃爾瑪前CEO所發的警告一樣，全球最大的居家用品零售商宜家，它負責零售業務的CEO布羅丁(Jesper Brodin)同樣說，現在是時候「扣好安全帶」。他在解釋宜家擬減價促銷時指出，由於利率處於當前水平，客戶正面臨挑戰，未來幾年，生活壓力並不輕鬆。不過，宜家認為，全球經濟衰退風險逐漸變成現實，即使減價可能也無法刺激需求。

宜家對全球經濟的觀察有多準確，可能再看看國際奢侈品市場情況便可印證一二。鑽石的價格在新冠疫情後的高位回落；貴價房車Benz S-500的需求正在放緩；奢侈品集團LVMH最新的報告亦指出，全球對皮革製品、香水、手表及葡萄酒的需求正在下滑。可見高檔消費品的銷情也不見得怎樣好，高、中檔及以及基本消費市道同告急，全球經濟前景，可想而知。

1986年，《經濟學人》發表了一個非正式的經濟指數「巨無霸指數」(Big Mac Index)，以各國漢堡包的價格，作為比較各國貨幣匯率及購買力的標準。不知道宜家減價後，會否有人搞個「宜家生活指數」，反映全球中產生活質素的起跌。

性價比：「好」食夾大件

傳媒廣泛報道，業主5年前買樓，最近捱不住高息，多要蝕讓100萬，聞之令人心痛；即使是捱得住、勉力支持的小業主，雖不至賣樓求售，但帳面仍蝕一大截，心又怎會爽？面對通脹，港失業率雖較低，但工資增長高的職位或工種卻買少見少，預期經濟續差、feel no good甚至充斥著bad feelings的情緒，怎會讓人有心情消費，經濟得以向好？而股市低迷亦屬必然，正是魚缸無水魚難養。

如此市道，對不少人來說，無疑是「危」。但相信像宜家能針對當前消費力疲弱的「機」，而求變圖存的港商更加多，飲食業近年出現「兩餸飯現象」便是一例。企業生產或提供性價比超高的商品或服務，始終都是生意成功之道，於今尤是。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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